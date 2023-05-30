高蕾

原标题：国家水网是个什么“网”

近日，《国家水网建设规划纲要》（以下简称“规划纲要”）正式发布。规划纲要是当前和今后一个时期国家水网建设的重要指导性文件，规划期为2021年至2035年。规划纲要的发布，对推动构建现代化水利基础设施体系，在更高水平上保障国家水安全，支撑全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，意义重大。

我国基本水情一直是夏汛冬枯、北缺南丰，水资源时空分布极不均衡。水利部部长李国英近日表示，统筹解决水灾害、水资源、水生态、水环境问题，需要加快构建国家水网，加强水资源科学配置，解决水资源空间不均问题，增强水资源调控能力和供给能力，促进区域协调发展；需要系统谋划水资源优化配置格局，发挥水资源综合效益，既保障经济社会发展用水需求，又实现“还水于河”，修复保护河湖生态；需要加快完善水利基础设施体系，推动建设高质量、高标准、强韧性的安全水网，保障人民群众生命财产安全，保障经济社会平稳健康安全运行。

国家水网是个什么“网”？规划纲要中明确，国家水网是以自然河湖为基础、引调排水工程为通道、调蓄工程为结点、智慧调控为手段，集水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态系统保护等功能于一体的综合体系。规划纲要还明确提出国家水网的建设目标是“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”。

锚定国家水网建设目标，重点从三方面去加快推进。李国英介绍，一是，以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉；二是，加强国家重大水资源配置工程与区域重要水资源配置工程的互联互通，推进主要支流和中小河流综合治理、区域河湖水系连通和引调排水工程建设，形成城乡一体、互联互通的水网格；三是，加快推进控制性调蓄工程和重点水源工程建设，综合考虑防洪、供水、灌溉、航运、发电、生态等综合功能，加强流域水工程联合调度，提升水资源调控能力。

规划纲要中提出，要立足流域整体和水资源空间均衡，结合江河湖泊水系特点和水利基础设施布局，统筹存量和增量，加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接，推进互联互通、联调联供、协同防控，逐步形成国家水网“一张网”，共同发挥保障水安全的作用，促进水资源与人口经济布局相均衡，支撑经济社会高质量发展。

随着国家水网建设加快推进，水利基础设施网络效益不断提升。比如引江补汉工程，连通三峡水库和丹江口水库的补水工程，建成后可将南水北调中线年调水规模由95亿立方米提高至115亿立方米。

此外，省级水网规划建设工作也在有序推进，广东、浙江、山东、江西、湖北、辽宁、广西7个省份作为第一批省级水网先导区开展先行先试工作。市县水网、农村供水、灌区现代化建设改造加快推进，全力打通水网“最后一公里”。

国家发展改革委农经司司长吴晓介绍，目前全国农田有效灌溉面积已达到10.44亿亩，占耕地总面积的54%，但生产了全国75%的粮食和90%以上的经济作物，为“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”奠定了坚实基础。“十四五”期间，我国将开展120多处大型灌区续建配套和现代化改造，预计可新增和改善灌溉面积约8800万亩，新增年节水能力约70亿立方米。同时，以粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区为重点，结合国家骨干网水源工程和输配水工程，新建一批节水型、生态型灌区。

供水保障能力提升、水旱灾害抵御能力提高、河湖生态环境复苏的喜人变化表明，日臻完善的国家水网，不仅能支撑经济社会的高质量发展，也能更好地满足人民群众对美好生活的需要，让人民群众更有获得感、幸福感、安全感。

中青报·中青网记者 高蕾 通讯员 周智伟 唐婷 来源：中国青年报

(责编：罗知之、陈键)

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