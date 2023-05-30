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中期协：实地调研现场签约 把乡村振兴服务做稳做实

2023年05月30日09:41 | 来源：新华网
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原标题：中期协：实地调研现场签约 把乡村振兴服务做稳做实

巩固脱贫成果、促进乡村振兴，中国期货业协会5月27日到达云南省怒江傈僳族自治州，开展期货服务乡村振兴专题调研。

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怒江州位于我国西南边陲，少数民族人口比例占总人口的93.94%，曾是“三区三州”深度贫困地区之一。中期协深入怒江州所辖兰坪、贡山、福贡、泸水等4个县，聚焦贯彻落实中央1号文件推动优化“保险+期货”。

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“新发展阶段，农业‘散、小、弱’、农民收入无法得到有效保障，是制约我县全面推进乡村振兴战略实施的关键问题”。兰坪县委常委、县人民政府副县长张韬表示，怒江全州98%以上面积是高山峡谷，自然基础条件差、农业产业资源匮乏，现有主导产业主要集中在特色种养业。以兰坪县为例，大量脱贫户依赖传统生猪养殖业，以散养为主的养殖结构很难对抗市场价格波动带来的收入风险，而“保险+期货”的全面普及为养殖户带来了新的希望。

2022年，在综合考虑兰坪县产业情况和行情走向后，永安期货充分发挥专业研判能力，选择以玉米、豆粕为标的，在兰坪县开展饲料‘保险+期货’，取得显著成效。永安期货董事长葛国栋表示 “兰坪县项目是期货行业服务边疆产业发展、履行社会责任的又一生动实践，项目为7381户生猪养殖户提供价格保障，实现赔付172万元，有效对冲了养殖户饲料成本上涨的风险。”

中期协党委书记、会长安青松在与怒江州副州长黄克鹏的交流中表示，“保险+期货”是期货行业立足我国基本国情创新推出的普惠金融实践，是发挥期货为实体经济发现价格、管理风险、配置资源的具体实践，开拓出了一条中国特色金融服务“三农”的有效途径。通过本次实地走访调研和具体案例分析，中期协考虑从以下几个方面推进优化工作：一是不断拓展“保险+期货”服务产业链的长度和深度。二是不断完善“保险+期货”工具运用的常态化、机制化。三是不断丰富保费资金供给多元化、长效化，加大财政补贴支持力度，推动建立常态化财政补贴机制，积极引导更多社会帮扶资金支持“保险+期货”项目开展。四是进一步激发保险、期货等机构市场主体活力，深化与其他金融机构、农业龙头企业等主体的合作，实现专业、人才、资金、产业等优势互补，助力构建农业全产业链金融服务体系。

据了解，截止到目前，已有包括永安期货在内的9家期货公司在怒江州下辖3个县（市）开展“保险+期货”项目31个，保障标的包括生猪、饲料、玉米、豆粕，保障金额4.9亿元，累计覆盖农户5.91万户、农民专业合作社8家次、涉农企业16家次，项目总保费1419.85万元（农户自缴174.54万元），实现赔付1067.53万元。（张轶辉）

(责编：罗知之、陈键)
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