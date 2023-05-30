人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）今年全国科技工作者日以“点亮精神火炬”为主题，由中国科协与科技部在全国范围内组织开展系列活动。作为科技工作者日的重要活动之一，中国科协宣传文化部、学会党建办公室、学会服务中心、科技社团党委联合主办的“领航新时代 奋进新征程”学习贯彻党的二十大精神弘扬传承科学家精神主题文艺展演，于5月30日线上线下同步上映。

展演以一代又一代科技工作者心系祖国和人民，不断书写中国科学事业新篇章的奋斗征程为故事线，由序章与《家国情怀·奋斗以恒》《科学底色·吾辈自强》《时代嘱托·奋进前行》《薪火相传·胸怀未来》四个主题篇章组成。

中国科学院院士、飞机空气动力学家、国家最高科学技术奖获得者顾诵芬，中国工程院院士、农业水土工程学家、“全国教书育人楷模”荣誉获得者康绍忠，中国工程院院士、中医内科专家、“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼，中国工程院院士、运载火箭与航天工程专家、国家科技进步特等奖获得者龙乐豪等四位科学家作为篇章开启者，深情寄语青年科技工作者。

展演中，全国学会理事长代表以饱满的热情深情朗诵了《致祖国》《致我们》《致时代》《致未来》四封信。

据介绍，此次展演由顾诵芬等10余位院士，中国化学会、中华医学会学等近50家学会的100余名科技工作者共同参与，是首次由院士专家、全国学会与广大科技工作者共同参演的大型展演活动。

作为2023年“全国科技工作者日”系列活动的重要组成部分，作品还将陆续走进全国学会、高校、科研院所等地播出。

(责编：赵竹青、高雷)

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