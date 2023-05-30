人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

点亮精神火炬 科技+文艺追寻时光里的科学家精神

2023年05月30日14:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）今年全国科技工作者日以“点亮精神火炬”为主题，由中国科协与科技部在全国范围内组织开展系列活动。作为科技工作者日的重要活动之一，中国科协宣传文化部、学会党建办公室、学会服务中心、科技社团党委联合主办的“领航新时代 奋进新征程”学习贯彻党的二十大精神弘扬传承科学家精神主题文艺展演，于5月30日线上线下同步上映。

展演以一代又一代科技工作者心系祖国和人民，不断书写中国科学事业新篇章的奋斗征程为故事线，由序章与《家国情怀·奋斗以恒》《科学底色·吾辈自强》《时代嘱托·奋进前行》《薪火相传·胸怀未来》四个主题篇章组成。

中国科学院院士、飞机空气动力学家、国家最高科学技术奖获得者顾诵芬，中国工程院院士、农业水土工程学家、“全国教书育人楷模”荣誉获得者康绍忠，中国工程院院士、中医内科专家、“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼，中国工程院院士、运载火箭与航天工程专家、国家科技进步特等奖获得者龙乐豪等四位科学家作为篇章开启者，深情寄语青年科技工作者。

展演中，全国学会理事长代表以饱满的热情深情朗诵了《致祖国》《致我们》《致时代》《致未来》四封信。

据介绍，此次展演由顾诵芬等10余位院士，中国化学会、中华医学会学等近50家学会的100余名科技工作者共同参与，是首次由院士专家、全国学会与广大科技工作者共同参演的大型展演活动。

作为2023年“全国科技工作者日”系列活动的重要组成部分，作品还将陆续走进全国学会、高校、科研院所等地播出。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
转播：神舟十六号飞船与空间站组合体交会对接
　　人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）5月30日，神舟十六号载人飞船发射取得圆满成功。飞船入轨后，将按照预定程序与空间站组合体进行自主快速交会对接，神舟十六号航天员乘组将与神舟十五号航天员乘组进行在轨轮换。…
中国电动汽车火灾安全指数正式发布
　　人民网北京5月30日电 （记者王连香）5月30日，招商局检测车辆技术研究院有限公司正式发布了中国电动汽车火灾安全指数（C-EVFI）。据介绍，该研究成果以保障驾乘人员生命和财产安全为出发点，通过定性与定量相结合的方式，独立、客观、公正地评价电动汽车整车火灾安全防护性能。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部