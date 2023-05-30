人民网北京5月30日电 （焦磊）近年来，我国人力资源服务业发展迅速，充分发挥匹配供需、专业高效的优势，为推动稳就业保就业工作取得积极成效。人社部数据显示，截至2022年底，全国已有各类人力资源服务机构6.3万家，从业人员104万人，年营业收入达2.5万亿元，全年共为3亿人次劳动者和5268万家次的用人单位提供了专业服务。

当前，我国人力资源正从人口红利走向人才红利。利用数字技术赋能，提升人力资源效能，是数字经济时代企业增强核心竞争力、保持可持续发展的重要途径。同时，随着社会数字化的推进，人力资源的服务内容、服务对象、服务过程与服务结果等信息转化成为庞大的数据群，企业管理对数据化处理需求激增。根据艾瑞咨询推算，HR SaaS市场规模预计在2023年将达到71亿。

此外，随着新技术新产业不断涌现，知识密集型企业发展迅速，中高端技术人才缺口变大。行业变革中，智能化工具逐渐成为企业HR提升效率、评估人才价值的重要手段。日前，HR SaaS公司薪人薪事发布的《2023热门行业人效趋势白皮书》显示，面对瞬息多变的市场环境和日益激烈的行业竞争，企业愈发注重提高人效、降低成本和搭建敏捷组织，以打造核心竞争力。

2022年12月，人社部印发《关于实施人力资源服务业创新发展行动计划（2023-2025）的通知》，强调支持人力资源服务企业运用大数据、云计算、人工智能等新兴技术，加速实现业务数据化、运营智能化。支持有条件的人力资源服务龙头企业打造一体化数字平台，提升系统集成水平，形成数据驱动的智能决策和服务能力。

多位业内专家表示，人力资源服务行业积极利用数智化工具，不仅可以提高服务效能，还可以为HR及企业管理者深入决策和业务管理，形成以业务目标为核心的人力资源管理，通过数字化赋能，快速招聘、吸纳高质量人才、降低人力成本、协助企业提升人效和发展业务。

日前，中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师吴清军在薪人薪事举办的发布会表示，当前，大多企业的人力资源管理数字化程度在理念、路径、工具上相对落后，并且远远低于企业业务的数字化水平。薪人薪事创始人兼CEO常兴龙则在会上表示，很多企业的问题在于人才部署策略、绩效考核标准与业务目标割裂，业务目标及实际人效并未提升。据悉，为探索人力资源数字化管理带来的人效提升，日前，薪人薪事发布了薪人薪事新一代HR SaaS产品“X-AIM”以及HR的专属AI助手“AI小薪”。

常兴龙认为，业务、人力相融相促渐成供需两端共识。技术上，人工智能将会在更多人力资源场景中落地更深层次的应用。产品部署方面，具备快迭代、易访问和社会化集成等功能的SaaS形式会是大势所趋。在产品能力方面，一站式、全流程以及全方面服务人力资源管理是发展的终极目标，但实现一体化并非易事，需要产业链上下游、内外合作协同。因此，市场生态化也是未来一大趋势。

“只有以业务目标为核心的组织迭代升级，才能让人员才尽其用，取得相应的价值成长和回报。X-AIM以数据为底座，以赋能业务为目标，迭代升级数据框架，给出分析数据的方法论来指引数据决策； X-AIM在落地中涉及大量数据计算和数据穿透分析，可以完成用户决策所需数据的广度、深度、实时度的统计，解决人才部署策略、绩效考核标准与业务目标的协同问题。”常兴龙表示。

业内分析认为，在数字化浪潮下，推动人力资源服务行业数字化转型，已成为行业下一步发展的主要方向。人力资源服务企业运用数字化软件，帮助人才与企业实现精准匹配，助力企业降本增效，推动行业发展驶入数字化转型“快车道”。（实习生盖颐帆对此文亦有贡献）

(责编：鲁婧、高雷)

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