王绍绍

智能车位管理系统纾解停车压力、在虚拟现实影棚中体验火星漫游……2023中国国际大数据产业博览会集中呈现了数字经济发展的新成果和新成效，大数据技术的应用让人们的生活变得丰富多彩。

多位与会嘉宾表示，当前全球产业结构深度调整，互联网、大数据、区块链等新一代信息技术加速迭代，与传统领域深度融合创新，不断塑造发展新动能，新优势。与此同时，随着数字经济的活力迸发和快速发展，数字的合规利用和安全风险也需要重点关注，提高各行业各领域数据安全，对夯实数字经济发展的基础意义重大。

以云促产 助力传统行业转型升级

玻璃制造依靠智能集控中心数据调优工艺参数，年节省能源费用超过 1.2 亿；水泥生产应用了AI系统状态预测、全局优化等智慧生产解决方案，能耗水平降低了2%以上。

近年来，云技术在促进传统行业转型升级上成效显著。大数据、人工智能、5G等数字技术的创新应用，正通过数实深度融合促进传统产业转型升级，不断培育出新产业、新业态、新模式。

在2023数博会展馆内，马蜂窝展台的大屏格外醒目，正实时演示着“北极星旅游大数据服务系统”数据。据介绍，该系统涵盖国内各大旅游目的地、景区的旅游信息。透过屏幕，目的地的内容资产规模、内容传播强度、互动活跃度、用户口碑舆论、实时交易热度等一目了然。

与会专家表示，按需引入大数据、人工智能、物联网、区块链等服务能力，在善政、惠民、兴业等领域应用智慧城管、在线教育、人才培养等服务，有利于加速数字政府、数字社会、数字经济、数字生态跨越式发展。

“云技术是千行百业数字化的必经之路，也是行业数字化的底座。但企业自建数据中心成本高、能耗高、效率低、扩展难，已经成为很多企业数字化转型的瓶颈。”华为常务董事、华为云CEO 张平安说。

2023年，贵州全力打造云服务首位产业。华为云与贵阳贵安开启了“一朵云、两个基地、三个中心”顶层设计合作，即布局全球一朵云。目前，依据“一二三”顶层设计，华为云已经在贵州落地华为云全球总部落地软件生态基地、硬件制造基地，以及软件开发中心、人才中心、工程师培养中心，助力贵州打造“云首位产业”新名片。

安全先行 筑牢数字经济屏障

当前，数字经济蓬勃发展，大量数字产品问世，通用人工智能等领域日新月异，正在深刻改变着人们的生活方式。与此同时，数据安全也成为了保障数字经济健康发展的重要基石。

随着数字经济的迅速发展，数据安全风险也面临着挑战，数据泄露、篡改、滥用等事件频发。与会专家表示，数据安全将成为网络安全重要热门市场，具有非常广阔的发展前景与市场需求。多部门此前联合印发的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》提到，预计到2025年，我国数据安全产业规模将超过1500亿元。

360集团党委书记、总裁张备表示，数字化将带来全新的数字安全挑战，就内部而言，数字化即软件定义世界，被攻击时造成的危害也更大；从外部来看，专业化网络犯罪组织成为数字安全的主要威胁。

随着互联网的快速发展，信息化程度不断提升，数据时代到来，原有的保护方式已无法满足当下的安全需求。张备表示，目前，数据安全的重要性已经超越了传统网络安全的概念，政府、企业最大痛点是“看不见”攻击，360未来将进一步把全网数字安全大脑和360自研GPT“360智脑”相结合，更好地实现对网络攻击的防御。

与会专家表示，要筑牢可信可控的数字安全屏障，切实维护网络安全，需要完善网络安全法律法规和政策体系，增强数据安全保障能力，加强个人信息保护，夯实国家网络安全和数据安全保障体系。

在本届数博会上，奇安信集团对外发布业内首款实现“能看清、能管好、能防住”的数据安全保护系统“奇安天盾”，为用户提供以“零事故”为目标的数据安全防护能力，加速数据要素市场培育和数据价值释放，为数字中国建设和数字经济发展筑牢安全底板。

加强监管 优化数字治理机制

除了数字安全威胁，人工智能等技术运用同样会带来数字治理风险。北京大学公共治理研究所所长、中国行政管理学会副会长燕继荣表示，AI等技术的发展也带来了一些挑战。

大数据加速赋能千行百业，与其相关的数字伦理、风险及治理模式的探索正成为新的议题。国家电子政务专家委员会副主任王益民表示，数字治理涉及到数据的拥有者、数据的提供者、数据的使用者和数据的监管者等多个利益的相关方，同时也涵盖政府数据、公共数据、企业数据、互联网数据、个人数据。

中国互联网协会副理事长黄澄清表示，需要完善数据建设、举报、投诉等工作机制，加强调研检测，大力培养符合数据安全的技术人才，为产业发展提供智力支持。

中国社会保障学会会长郑功成认为，数字治理应加快步入法制轨道，网络和现实场景的颠覆，个人偏好的改造和强化等，说明当今世界正在进行数字化重构，需要运用新模式处理好数字化的发展进程。

“相关监管部门在数据治理中有着不可或缺的地位，它既是数据治理的监督者，也是数据治理的参与者、使用者和统筹者。要充分发挥相关部门在数据治理中的主导作用，解决社会各主体的数据治理规则体系问题，规范自身的数据行为，提升数据治理的效率，保证数据安全。”王益民说。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：鲁婧、高雷)

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