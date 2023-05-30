央视网消息：5月30日上午11时左右，在神舟十六号载人飞船绕地球飞行1圈后，西安卫星测控中心喀什测控站首先捕获目标，并进行连续跟踪测控。这是喀什测控站与飞船的第一次“握手”，也是航天员在绕地球飞行后，与中国测量站的第一次“亲密接触”。

总台央视记者 林泉：此刻，我在祖国西端的喀什测控站。我脚下，包括身后远处是连绵的戈壁和群山，这会儿的时间已经是离神十六的点火发射升空接近3个小时的时间了，而对于航天员乘组来说，他们马上要完成的是绕地球飞行的第2圈。我身后，这边这是一个大天线，它直径差不多有10米，此刻它所静止的朝向状态，这是一个专业名词，叫作等待点。它在等待什么？等待神十六再一次到来。我说的是再一次，因为差不多是在1.5小时以前，11时开始的时候，他们已经有过第一次“握手”，这个叫作首圈次测控任务。当时是11时，差不多有七八分钟的时间，在大厅里面我们听到了此起彼伏的口令声和调度的声音，然后就听到了掌声，开始有很多人在大红屏前面合影留念，但是很快又回到工作岗位上面，是要等待着这一刻，马上第2圈次测控任务的到来。

我说了很多个关键词，叫作圈次的测控任务。怎么样来解读，我还准备了一个小道具。这是一个地球仪，给您解读一下什么叫作科普里面的圈次。平常我们说到这个发射，您是不是会认为它只是从地面上面点火，一下直接打到了这种高空或者是深空的位置呢？其实不是，这个火箭带着飞船上升，它是有角度的，专业名词叫作射向。

我们可以理解我国发射的这个中低轨道的航天器，大多是从比如说这边点火以后，是朝着东南方向入轨往这边飞。同时，地球是有缓慢的自转，然后这样一圈儿过来以后，航天器从西北方向再一次回到国土上空的时候，首先捕捉到它们信号的就是这个地方——喀什测控站，最西端的这个位置。

此刻，我身后这个天线已经转动起来了，应该是第2圈次测控任务已经开始了。这一开始的时候，整个转动的角度还是比较大，这会儿可以感受到大厅里面的工作人员、技术人员应该都是非常忙碌，各种口令声此起彼伏。不只是大厅里是在这个下方基座里面，也有两名工作人员在里面做相关技术的保障工作，我们也等待这个“喀什，跟踪正常”这样的口令声再一次响起，会让我们所有人都会特别心安。预祝今天下午稍晚些时候，神十五和神十六两个乘组“太空会师”圆满顺利。

万里测控连接天地 “风筝线”操控飞船

神舟十六号发射之后，先后会经历与火箭分离、在轨飞行、与空间站交会对接等动作。在这个过程当中，地面人员怎样控制飞船？飞船以及空间站的状态等信息地面如何得知？这就要通过测控通信系统，它就像是一根“风筝线”，让我们能随时了解飞船的实时状态。

测控通信系统是航天器升空后与地面联系的唯一信息线，需要完成对飞船、空间站的测轨、遥控、语音通信和电视传输等重要功能。它就像连接天地的“风筝线”，操控着太空中的航天器，监视航天器的状态。

西安卫星测控中心喀什测控站工程师 乔培武：飞船发射升空后，依次由东风、渭南、青岛、喀什等部署在各地的测控站点组成的测控网进行接力测控。同时，中继卫星将对飞船进行24小时的跟踪测控，确保地面全面掌握飞船的运行状态。

中国电科网络通信研究院航天测控总设计师 张新社：神舟飞船发送一个下行信号，天线完成对信号的捕获跟踪，下行信号里面包含了飞船的各种数据，这样我们把它解调出来之后，我们地面人员就可以掌握飞船的飞行状态以及它内部的一些参数。

东风站是距离酒泉卫星发射中心最近的测控站，承担万里测控第一棒的重任。为了这一次发射任务，研制团队对测控设备进行了升级。

中国电科网络通信研究院航天测控总设计师 张新社：我们这次飞行的主用测控装备，在原来的基础上对系统进行了升级。目前采用全数字化系统，这样可以大大提高系统的稳定度，也同时把测控精度，也进行了一个提高。

(责编：卫嘉、白宇)

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