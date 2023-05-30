人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）记者从中国石油获悉，今日，国内一次性建设规模最大的世界级炼化项目——中国石油广东石化炼化一体化项目全面投入商业运营。

“作为我国可以全部加工高硫重质原油的炼化基地，广东石化炼化一体化项目全面投入商业运营后，可以推动原油进口渠道拓宽丰富，形成石化产品和油气资源国内外联动新局面，推动资源格局多元化，助力实现开放条件下的国家能源安全。”中国石油股份公司副总裁、总工程师杨继钢表示，项目还将进一步推动我国炼化产业转型升级迈进高端，助力现代化产业体系和粤港澳大湾区建设，为我国石化行业加快实现高水平科技自立自强发挥示范作用。

广东石化炼化一体化项目全面投入商业运营。受访者供图

记者了解到，广东石化炼化一体化项目规模为2000万吨/年炼油、260万吨/年芳烃、120万吨/年乙烯，配套建设30万吨原油码头和10万吨产品码头，设计加工高密度、高含硫、高氮、高残炭、高金属、高酸值“六高”特性的超重劣质原油，形成了炼化业务独具特色的重质劣质原油深加工路线，实现了“宜油则油、宜芳则芳、宜烯则烯”。该项目于今年2月27日实现一次开车成功，进入全面生产阶段。

“目前，广东石化40套装置运行稳定，主要技术经济指标达到设计值，产品质量全部合格，原油入厂、产品出厂流程全线打通，销售渠道全面建立。累计加工原油535万吨、生产乙烯27.6万吨；已投放市场各类产品300多万吨，其中汽柴油近200万吨，出口航煤20多万吨，对二甲苯、苯、液化气及聚烯烃树脂产品100多万吨；实现营业收入254亿元，盈利2亿元。项目经营状况趋稳趋好，社会效益加快显现。”中国石油炼化和新材料分公司执行董事、党委书记李汝新说。

“新龙洋”号油轮靠泊广东石化公司原油码头。受访者供图

据中油工程公司董事长、党委书记白雪峰介绍，广东石化炼化一体化项目推进数字化转型、智能化发展，国产装备超过90%，核心控制系统完全实现国产化，特别是120万吨/年乙烯装置，利用中国石油自主研发的乙烯成套专利技术，运用“乙烯高效节能环保技术”，乙烯产品的收率从传统的35%左右提高到近44%，可每年节约原料油约60万吨。石油焦制氢联合装置是中国石油首套100%石油焦制氢装置，可年产氢气16亿标准立方米，用于生产之外的富余氢气可为周边石化中下游企业的生产提供绿色新能源支持。

值得一提的是，广东石化炼化一体化项目位于华南地区，地处粤东腹地，紧邻大湾区。而华南地区是世界级制造业基地，国内化工产品的主要消费地区。

广东石化炼化一体化项目鸟瞰。受访者供图

“广东石化炼化一体化项目全面投入商业运营后，可生产20多种清洁油品和200多种化工产品，可应用于航空航天、铁路海运、农业、医疗、建筑、电子电器等多个行业，进一步提升华南地区石化产品产业链供应链的国产化率，加快形成粤东产业基地，带动地方经济发展。”广东石化公司执行董事、党委书记康志军介绍说，今年，广东石化炼化一体化项目计划加工原油1500万吨，实现产品总量1254万吨，其中合成树脂产品（含ABS）近65%供应珠三角地区，不仅可以替代进口产品，还能够实现潮汕地区周边的树脂企业低成本发展，扩大规模，对提升我国石化产业链供应链的安全和稳定具有积极意义。

(责编：鲁婧、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经