第三届全国创新争先奖揭晓
2023年05月30日21:58 | 来源：新华网
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新华社北京5月30日电（记者张泉、温竞华）庆祝全国科技工作者日暨全国创新争先奖表彰大会30日在京举行，大会宣布了第三届全国创新争先奖获得者名单并为获奖者颁奖。
其中，海洋沉管隧道建设技术创新团队等7个团队获第三届全国创新争先奖牌；中国科学院上海有机化学研究所研究员马大为等26人获第三届全国创新争先奖章并享受省部级表彰奖励获得者待遇；上海交通大学教授丁文江等251人获第三届全国创新争先奖状。
全国创新争先奖于2017年经党中央批准，由中国科协和人社部、科技部、国务院国资委共同设立，表彰在面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康的科技创新领域作出突出贡献的个人和集体，表彰周期为3年。
中国科协主席万钢表示，希望广大科技工作者坚持“四个面向”，坚定创新自信，抢抓创新机遇，不断向科学技术广度和深度进军，走出适合国情的创新路子，以高水平科技自立自强的“强劲筋骨”支撑民族复兴伟业。
(责编：卫嘉、白宇)
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