人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第三届全国创新争先奖揭晓

2023年05月30日21:58 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月30日电（记者张泉、温竞华）庆祝全国科技工作者日暨全国创新争先奖表彰大会30日在京举行，大会宣布了第三届全国创新争先奖获得者名单并为获奖者颁奖。

　　其中，海洋沉管隧道建设技术创新团队等7个团队获第三届全国创新争先奖牌；中国科学院上海有机化学研究所研究员马大为等26人获第三届全国创新争先奖章并享受省部级表彰奖励获得者待遇；上海交通大学教授丁文江等251人获第三届全国创新争先奖状。

　　全国创新争先奖于2017年经党中央批准，由中国科协和人社部、科技部、国务院国资委共同设立，表彰在面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康的科技创新领域作出突出贡献的个人和集体，表彰周期为3年。

　　中国科协主席万钢表示，希望广大科技工作者坚持“四个面向”，坚定创新自信，抢抓创新机遇，不断向科学技术广度和深度进军，走出适合国情的创新路子，以高水平科技自立自强的“强劲筋骨”支撑民族复兴伟业。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十六号3名航天员顺利进驻中国空间站
　　两个航天员乘组拍下“全家福”。中国载人航天工程办公室供图 人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，神舟十六号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。…
5月30日24时国内成品油价上调 加满一箱多花4元
　　制图：申佳平 人民网北京5月30日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年5月30日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高100元和95元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花4元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部