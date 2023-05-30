新华社北京5月30日电（记者张泉、温竞华）庆祝全国科技工作者日暨全国创新争先奖表彰大会30日在京举行，大会宣布了第三届全国创新争先奖获得者名单并为获奖者颁奖。

其中，海洋沉管隧道建设技术创新团队等7个团队获第三届全国创新争先奖牌；中国科学院上海有机化学研究所研究员马大为等26人获第三届全国创新争先奖章并享受省部级表彰奖励获得者待遇；上海交通大学教授丁文江等251人获第三届全国创新争先奖状。

全国创新争先奖于2017年经党中央批准，由中国科协和人社部、科技部、国务院国资委共同设立，表彰在面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康的科技创新领域作出突出贡献的个人和集体，表彰周期为3年。

中国科协主席万钢表示，希望广大科技工作者坚持“四个面向”，坚定创新自信，抢抓创新机遇，不断向科学技术广度和深度进军，走出适合国情的创新路子，以高水平科技自立自强的“强劲筋骨”支撑民族复兴伟业。

(责编：卫嘉、白宇)

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