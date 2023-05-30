新华社北京5月30日电 题：积极发挥民营企业在恢复和扩大消费中的作用——全国工商联2023年度重点考察调研观察

新华社记者范思翔

消费是经济发展的基础性动力，是畅通国内大循环的关键环节。去年底举行的中央经济工作会议要求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。

如何进一步增强消费潜力、释放消费动能，特别是发挥广大民营企业在恢复和扩大消费中的作用？日前，受中共中央委托，全国工商联主席高云龙率调研组赴江苏、北京等地，围绕“积极发挥民营企业在恢复和扩大消费中的作用”这一课题开展2023年重点考察调研。

“江苏和北京在促进消费上有能力、有条件走在前列、作出表率。”调研组表示，此次调研将从供给端、流通环节、需求侧入手，了解民营企业在推动恢复和扩大消费方面的做法和经验，分析查找制约民营企业在其中发挥作用的突出问题，反映企业政策诉求，提出具有针对性和建设性的政策建议并形成调研报告，为党和国家深入实施扩大内需战略、恢复和扩大消费提供决策参考。

在江苏，看商业综合体、进生产一线车间，问企业负责人、开座谈会，调研组“把脉问诊”当地民营企业和民营经济发展状况。

走进苏州食行生鲜电子商务有限公司，一个个带有冷藏功能的自提柜吸引了调研组成员的注意。工作人员现场演示了一份青菜从下单预订、冷链配送、社区智能冷柜自提的全过程，介绍了公司如何满足生鲜保鲜“最后一公里”的用户需求。

“目前市场份额有多大，覆盖了哪些地区？”“企业经营情况如何，成本怎么控制？”“居民使用频率怎样？”面对这一新产品和服务，调研组成员频频发问。

苏州民营企业数量众多。一场和当地民营企业家代表、工商联所属商会的深度座谈，进一步聚焦考察调研的问题导向，提高了针对性与实效性。

调研组一面听取有关部门近年来助推民营经济发展的成功举措和案例，一面认真记录民营企业家代表的困难困惑：“融资成本仍然偏高。”“市场中一些领域对民营经济开放的制度性障碍还未根除。” “专业人才引进有困难。”……调研组表示，将对调研中发现的问题汇总梳理，分类施策提出可行性建议，充分吸收进调研报告，真正为民营企业排忧解难。

着力扩大内需，既离不开增强消费对经济发展的基础性作用，更离不开投资对优化供给结构的关键作用。

在南京老山不老村乡村旅游项目，调研组和商户交谈，了解营收、客流情况；在南京泰康仙林国际医养园区，参观样板间、察看床位数，聚焦养老服务的市场供需；在苏州的新材料、汽车部件等生产企业，关注进出口贸易及投资布局情况……调研组认为，民营企业要在优化供给上做文章，在创造新需求上多探索，在打造特色品牌上多琢磨，推动供需在更高水平上实现良性循环，促进消费市场整体繁荣。

“民营企业一头托起市场供给，一头撑起消费能力，是提振消费、扩大内需的重要力量。”在同江苏省有关部门座谈时，调研组表示，从长远来看，发挥企业在促消费中的源头活水作用，还是要在优化营商环境上下功夫，在培育壮大市场主体上出实招，提高供给体系对需求升级的适配性，以高质量供给引领和创造新需求。

近年来，北京市锚定国际消费中心城市建设目标，深化商圈改造提升行动，积极培育新型消费，促进商旅文娱多业态融合发展，不断激发市场主体活力、释放消费潜力。

“建议成体系开发商圈、旅游业，推动提档升级。”“要支持服务业、消费品行业的民企发展，增加当期供给。”……在同北京市相关部门举行的座谈会上，调研组提出“四抓”的建议——

抓供给，深化消费领域供给侧结构性改革，以高质量供给满足和创造市场有效需求，不断提升消费品质；

抓载体，进一步培育知名消费品牌和消费产品，着力塑造消费地标；

抓创新，积极发展消费新模式新业态，促进线上线下消费融合发展，更好释放消费潜能；

抓环境，加快消费基础设施建设，不断提升消费便利度、舒适度、满意度。

调研组认为，要在此基础上，完善政策体系和服务机制，提振民营企业发展信心，为进一步激活消费提供有力支持。

据了解，今年的重点考察调研启动以来，全国工商联综合运用实地走访、深度访谈、抽样调查等方式，并依托线上调查系统，对超过10万家民营企业开展线上问卷调查，发现典型经验做法、查找深层次问题、倾听企业诉求和期盼。中央统战部、国家发展改革委、财政部、商务部等相关部门同志参加调研。

(责编：卫嘉、白宇)

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