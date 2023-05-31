为推动数字经济健康发展贡献力量

人民日报社副总编辑 崔士鑫

习近平总书记指出，当今时代，数字技术作为世界科技革命和产业变革的先导力量，日益融入经济社会发展各领域全过程，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。作为数字技术重要成果，人工智能在传播领域的作用日益凸显，成为推动媒体融合发展的重要力量。我们要积极创新机制，促进要素融合，让人工智能成为推动媒体融合向纵深发展的“智慧动能”，加强新型主流媒体建设，为推动我国数字经济健康发展贡献力量。

一是以智能技术为引领，创新媒体内容生产机制。人工智能技术可运用在新闻信息采集、编辑制作、内容推送诸多环节，重塑媒体行业业务链条。我们要充分利用人工智能、大数据、云计算等新技术，持续创新媒体内容生产机制，推动媒体融合向纵深发展。

二是以智能技术为驱动，丰富媒体传播生态体系。从个性化推荐到智能化体验，再到互动化交互，各媒体平台的智能化水平不断提升，数字化传播渠道日趋丰富、场景日趋多元。要通过智能化与平台化布局，按照“资源集约、结构合理、差异发展、协同高效”原则，打造内部资源整合、外部广泛互动的传播生态体系。

三是以智能技术为支撑，保障媒体内容生产安全。当前，信息传播速度之快、范围之广前所未有。我们要充分运用人工智能进行互联网数据治理，结合媒体传播实务，搭建以大数据、大模型、大算力为支撑，覆盖事前审校核对、事中实时预警、事后巡查复核等环节的智慧媒体风控系统，助力媒体内容安全生产，更好地汇聚人民力量，奋斗新征程、建功新时代。

用新兴产业助力传统产业智能升级

贵州省委常委、省委宣传部部长 卢雍政

近年来，贵州深入学习贯彻习近平总书记关于数字经济发展的重要论述和考察贵州重要讲话精神，以建设国家大数据综合试验区为抓手，坚定不移推进大数据战略行动，数字经济增加值占GDP的比重逐年增长。2022年贵州电子信息制造业增加值增长45.9%，软件和信息技术服务业收入增长90.5%，数字经济增速连续7年位居全国第一，大数据已经成为推动贵州经济社会高质量发展的重要引擎。作为数字经济发展创新区，贵州将坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，为经济社会发展向信息化、数字化、网络化、智能化加速迈进贡献力量。

我们将更好搭建沟通交流的桥梁，持之以恒办好中国国际大数据产业博览会这一国际性盛会、世界级平台，为分享大数据领域新理念、新技术、新应用、新趋势及新探索提供便利，全方位发出全球大数据领域携手共进、共同开发数字经济新蓝海的时代声音。

我们将更好强化科技创新的动力，发挥好全国大数据领域第一个国家重点实验室、第一个国家技术标准创新基地等优势，积极探索人工智能与元宇宙等新技术、新业态，全力加强公共大数据、智能设施设备等领域关键技术攻关，源源不断为数字经济发展赋能。

我们将更好开展数实相融的实践，积极推进数字产业化、产业数字化，加快大数据产业集聚，实施“百企引领”“万企融合”，推动数字技术同经济社会发展深度融合，深入实施数字产业强链行动，用新兴产业助力传统产业智能升级，让多彩贵州加“数”前行、乘“云”而上。

服务数字经济产学研融合创新

中国产学研合作促进会会长 王建华

党的二十大报告提出：“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”当前，以大数据、人工智能、元宇宙等为代表的数字经济新业态、新技术不断涌现，正改变着人们的生产和生活方式。元宇宙将虚拟现实、增强现实、人工智能等多个领域融合，引发了全球范围内对数字经济的关注，也给我们带来了创新发展的机遇。

人工智能与产业元宇宙是一项系统工程，涉及众多细分领域。产学研合作也是一个跨部门、跨区域、跨行业、跨学科、跨国界的资源整合型系统工程。中国产学研合作促进会积极推进政、产、学、研、用的互动合作，为各方创新发展服务，在整合创新资源、搭建创新平台、促进创新链产业链人才链协同以及培养创新人才方面积累了宝贵经验。

中国产学研合作促进会秉承共创、共建、共享、共赢的理念，支持建立产学研用深度融合平台，覆盖众多行业领域。近年来，围绕“四个面向”支持建立了百余个产学研一体化的创新平台，旨在汇聚众智众力、实现跨界融合、助力协同创新，为构建产学研高效协同的深度融合创新体系、实现我国高水平科技自立自强作出贡献。

推进人工智能与产业元宇宙互融共促

中国电信研究院副院长 李安民

经过多年的蓬勃发展，人工智能已进入模型驱动时代，大模型提供了新的内容供给范式，元宇宙有望凭借大模型赋能各行各业。当前，元宇宙产业生态持续繁荣，产业链上下游不断完善，产业图谱不断丰富，互联网企业、运营商等纷纷入局，从底层技术、产品服务到行业应用，持续助推元宇宙应用落地。推进人工智能与产业元宇宙高质量融合发展，我们应重视以下三方面：

一是顺应趋势，把握发展规律。人工智能浪潮席卷而来，将使产业元宇宙从硬件、软件、内容层面实现突破，业界应积极稳妥顺应人工智能大模型时代的发展趋势，积极拥抱变化，部署人工智能战略，把握好发展规律。

二是统筹发展和安全。安全是元宇宙的生命底线，应持续完善人工智能与产业元宇宙政策法规，相关产业应坚持树立动态开放的安全观，加强关键信息基础设施保护，做好数据分类分级及安全管理。

三是推进人工智能与产业元宇宙高质量互融共促。人工智能从多个维度推动元宇宙的形成和发展，元宇宙也将为人工智能创新提供新的研究领域和研究范式，两者应相互促进、融合发展，形成人工智能与产业元宇宙互融共促的产业生态。

携手共建“数字丝绸之路”

南方科技促进可持续发展委员会科技顾问 沙赫里亚·纳菲斯·扎卡里亚

习近平主席在2017年举办的首届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出：要坚持创新驱动发展，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，推动大数据、云计算、智慧城市建设，连接成21世纪的数字丝绸之路。巴基斯坦作为共建“数字丝绸之路”倡议的参与者，正在加快发展数字经济。中国大力推进各行各业数字化转型的经验，给巴基斯坦推动数字化转型、大数据研究和先进技术应用带来大量机会，将促进巴基斯坦医疗、农业、交通等重点领域的数字基础设施建设。

发展数字经济，我们也面临一些挑战。为有效利用大数据和人工智能技术，我们需要全面建设数字基础设施，尽管目前建设取得一定进展，但在偏远落后地区，互联网还不够普及，建设进度相对缓慢。另外，海量数据也潜藏着数据泄露、数据滥用等安全问题。我们需要借鉴世界各地的实践经验，制定数据安全管理法律，保护用户数据。

共建“数字丝绸之路”倡议和中国对数字化转型的努力探索，让我们看到中国在创新驱动发展及推动数字经济等方面取得了很多经验。我们要抓住这些机会进行更多合作和创新，为共建“数字丝绸之路”而努力。

发展人工智能不能忽视责任

印度尼西亚驻华大使馆教育和文化参赞 李 健

人工智能是当前重要的技术变革力量，对人类社会发展将产生深远影响。印度尼西亚和中国在人工智能及相关领域有着坚实合作基础和广阔合作前景。随着产业数字化加快，人工智能将重新定义和构建新的产业模式，同时也会带来一些风险与挑战。因此，我们不仅要充分利用人工智能的潜力和优势，还要处理好人工智能在安全、道德伦理、法律等方面的挑战。为加强在人工智能及相关领域的合作，我有几点建议：

一是加强政策协调和战略对接。我们应相互尊重各自选择的发展道路和发展模式，遵守和维护多边主义和国际规则，共同推进人工智能全球治理。

二是扩大务实合作和互利共赢。我们应利用各自在人工智能领域研究和应用方面的优势，加强政府、企业、研究机构、社会组织等之间的合作，共同形成创新解决方案来应对挑战。

三是加强人文交流和文明互鉴。我们应拓展学界、业界等多个群体间的交流互动，让数字文明发展成果造福各国人民。

发展人工智能不仅是技术要求，更不能忽视责任。要确保它能为全人类的共同福祉服务，这需要我们共同努力，为推动人工智能的发展与合作作出更大贡献。

构建数字合作格局是大势所趋

当前，面对“数字鸿沟”困局，人类必须锻造足以正确驾驭数字新技术的能力和合力。

共建“数字丝绸之路”倡议，是以源自悠久历史、代代薪火相传的合作共赢情怀，回答当今时代课题的方案，具有很强的现实针对性和紧迫性。我们坚信，构建数字合作格局是大势所趋。

14年前，人民日报创造性地开辟出一种新型传媒形态——电子阅报栏，布设在公共场所，发挥智慧物联网传播效能。当前，我们密切关注人工智能通用化的步伐，期望通过引入数字新技术，为多种规格、适用于不同场所的人民日报电子阅报栏赋能。同时，我们也在努力探索运用人民日报电子阅报栏这一媒体渠道，为“一带一路”沿线国家的数字基础设施建设和信息互联互通作出贡献。

人民日报数字传播有限公司董事长、总经理 吴绮敏

愿与中国共同打造数字未来

印度尼西亚高度重视数字经济发展，但在数字经济建设过程中仍存在诸多挑战，例如数字基础设施建设分配不均、缺乏集中的数字治理体系等。在此背景下，中国的数字经济发展思路对我们尤为重要，印尼愿进一步加强在数字经济领域同中国的合作，为推动全球数字经济发展贡献力量。

印尼雅加达根塔拉研究所战略研究部总监 陈姝伶

“数字丝绸之路”助力世界发展

数据科学和数字空间对于经济社会发展至关重要。如果不重视大数据处理、管理和研究，民族和国家将无法进步。如今，中国大力推进数字治理，提出共建“数字丝绸之路”倡议，与“一带一路”沿线国家加强在数字经济、人工智能等前沿领域的合作，丰富了共建“一带一路”倡议的内涵。

全球可持续发展战略研究院创始人 凯瑟·纳瓦布

元宇宙电商大有可为

元宇宙是人的意识在数字世界的呈现，是财富空间从物理世界到数字世界的扩展。未来，元宇宙电商大有可为：一是元宇宙电商拥有场景流量、私域流量，顺应了消费升级的个性化圈子消费时代的趋势；二是元宇宙电商通过数字资产让消费者能够参与企业红利分配，是互惠共享的商业逻辑。

中国通信工业协会区块链专委会轮值主席 朱幼平

元宇宙应用促进产业发展

元宇宙深层次应用有3个重要的场景：一是智能制造领域，人们可以在元宇宙空间进行专业学习，人工智能对其进行全要素测评，企业可以精准用人、精准付薪；二是医疗领域，数字人版专家医生可以在一定程度上缓解门诊压力；三是教育领域，教师使用人工智能技术编写更优化的课件，学生可更好地进行自主学习。

南京信息工程大学人工智能产业学院执行院长 邹荣金

人工智能推动数实融合发展

新一代人工智能推动着数实融合发展，是新型实体企业的基础设施。产业元宇宙能够帮助企业高效率、低成本模拟现实，从而更好地作出决策，是实体企业实现硬科技转型的新型发现工具、效率工具和创造工具。新一代人工智能将应用在代码助手、学习助手、数据分析、市场营销等领域，与传统的数据检索方法相比，采用自然语言进行人机交互更加直接、高效。

京东探索研究院资深算法科学家 薛 超

技术赋能企业提升数字生产力

随着数字中国建设加速，数字生产力亟须提升。然而，软件生产与数据消费两大关键因素影响着数字生产力提升。在软件生产方面，人工智能生成内容可以实现“对话即编程”，从需求分析到开发运维，对软件生产全链路进行智能化变革，降低门槛，提高效率。在数据消费方面，人工智能生成内容可以通过自然语言对话完成数据开发、管理、分析及取数工作，提升体验与效率。

网易（杭州）网络有限公司副总裁 汪 源

人工智能助力生命科学发展

人工智能在生命科学领域的前瞻性应用，包括研制新药、筛选药物以及对个性化医疗进行大数据处理等。通过对高通量数据进行实时处理，人工智能对基因组学、代谢组学等进行多层次研究和解析，将助力生命科学向着更快速、更精准、更安全、更经济的方向发展。然而，人工智能在生命科学领域也面临一些挑战，如算法的透明性、可解释性，隐私安全和伦理问题等，亟待一些政策、规范出台。

武汉市工程科学技术研究院数字孪生中心主任 陆正武

2023数博会“人工智能与产业元宇宙”论坛现场。

（本版文字由付长超、王楠、申志莹、杨泽英、张钰坤、康壮、武雯婧、董佳琦、高斯文整理）

本版摄影：陈如海 杨昌海 徐 阳

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2023年05月31日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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