据国家开发银行官方消息，日前，为进一步深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，该行制定印发了《国家开发银行支持成渝地区双城经济圈建设指导意见（2023年版）》（以下简称《指导意见》），发挥开发性金融功能作用，以重大项目为抓手助力成渝地区双城经济圈建设全面加速。

《指导意见》指出，开发银行要立足基础设施银行职能定位，坚持“川渝一盘棋”思维，聚焦双城经济圈发展新格局建设，推动重庆高质量发展高品质生活新范例建设及都市圈建设，助力成都践行新发展理念的公园城市示范区建设及都市圈建设。支持现代基础设施网络建设，推动成渝国际航空枢纽功能建设，支持铁路、城市轨道、高速公路建设，助力长江上游航运枢纽、能源保障、水利等基础设施建设。支持现代产业体系建设，助力智能网联新能源汽车、先进材料等先进制造业集群建设，推动培育现代服务业发展，助力国家物流枢纽和区域物流中心建设，推动西部金融中心建设。推动成渝综合性科学中心建设，支持西部（重庆）科学城、西部（成都）科学城、重庆两江协同创新区、中国（绵阳）科技城建设。

《指导意见》要求，要支持共筑长江上游生态屏障，支持森林生态系统休养生息和矿区恢复治理、三峡库区“共抓大保护”项目、“两岸青山·千里林带”等生态治理工程，助力土壤污染及固废危废协同治理、尾矿库治理等。支持建设西部陆海新通道、完善亚欧通道建设，推动成渝地区双城经济圈与其他西部地区协调联动。支持城市地下综合管廊建设、城市市政管网升级改造和向乡村延伸，助力美丽乡村和各类农业园区建设，推动城乡基础设色建设及产业协同发展。推动构建现代公共文化服务体系，服务医疗卫生和养老托育服务发展，推进养老服务体系建设等。

《指导意见》强调，开发银行要深化银政合作力度，发挥“融智”优势，积极提出融资政策建议。主动推广生态环境导向的开发模式（EOD）和国家储备林模式在生态环境保护和治理领域的应用，推行以公共交通为导向的开发模式（TOD）在城市基础设施领域的应用，践行新发展理念，积极就支持成渝地区双城经济圈建设工作开展“微创新”。聚焦成渝地区双城经济圈建设多元化金融需求，加大对成渝地区政府债和信用债发行的承销和投资支持力度，持续提升开发性金融服务成渝地区经济建设质效。

(责编：董童、李源)

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