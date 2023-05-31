人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家开发银行支持成渝地区双城经济圈建设

2023年05月31日08:24 | 来源：人民网
小字号

据国家开发银行官方消息，日前，为进一步深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，该行制定印发了《国家开发银行支持成渝地区双城经济圈建设指导意见（2023年版）》（以下简称《指导意见》），发挥开发性金融功能作用，以重大项目为抓手助力成渝地区双城经济圈建设全面加速。

《指导意见》指出，开发银行要立足基础设施银行职能定位，坚持“川渝一盘棋”思维，聚焦双城经济圈发展新格局建设，推动重庆高质量发展高品质生活新范例建设及都市圈建设，助力成都践行新发展理念的公园城市示范区建设及都市圈建设。支持现代基础设施网络建设，推动成渝国际航空枢纽功能建设，支持铁路、城市轨道、高速公路建设，助力长江上游航运枢纽、能源保障、水利等基础设施建设。支持现代产业体系建设，助力智能网联新能源汽车、先进材料等先进制造业集群建设，推动培育现代服务业发展，助力国家物流枢纽和区域物流中心建设，推动西部金融中心建设。推动成渝综合性科学中心建设，支持西部（重庆）科学城、西部（成都）科学城、重庆两江协同创新区、中国（绵阳）科技城建设。

《指导意见》要求，要支持共筑长江上游生态屏障，支持森林生态系统休养生息和矿区恢复治理、三峡库区“共抓大保护”项目、“两岸青山·千里林带”等生态治理工程，助力土壤污染及固废危废协同治理、尾矿库治理等。支持建设西部陆海新通道、完善亚欧通道建设，推动成渝地区双城经济圈与其他西部地区协调联动。支持城市地下综合管廊建设、城市市政管网升级改造和向乡村延伸，助力美丽乡村和各类农业园区建设，推动城乡基础设色建设及产业协同发展。推动构建现代公共文化服务体系，服务医疗卫生和养老托育服务发展，推进养老服务体系建设等。

《指导意见》强调，开发银行要深化银政合作力度，发挥“融智”优势，积极提出融资政策建议。主动推广生态环境导向的开发模式（EOD）和国家储备林模式在生态环境保护和治理领域的应用，推行以公共交通为导向的开发模式（TOD）在城市基础设施领域的应用，践行新发展理念，积极就支持成渝地区双城经济圈建设工作开展“微创新”。聚焦成渝地区双城经济圈建设多元化金融需求，加大对成渝地区政府债和信用债发行的承销和投资支持力度，持续提升开发性金融服务成渝地区经济建设质效。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
少年中国问丨“北京明白”到底明白了什么？
　　面向星辰大海，神舟再度出发。神舟十六号发射的视频直播中，“北京明白”这句口令反复出现，引人瞩目。…
神舟十六号3名航天员顺利进驻中国空间站
　　两个航天员乘组拍下“全家福”。中国载人航天工程办公室供图 人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，神舟十六号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部