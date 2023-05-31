颉满斌

原标题：神舟十六号出征 这些技术功不可没

5月30日9时31分，神舟十六号飞船搭载3名航天员在酒泉卫星发射基地成功起航。在神舟十六号飞船中，中国航天科技集团公司五院510所（以下简称510所）承担了结构与机构、热控、测控、仪表与照明、环控生保等5个重要分系统中共计43台套产品的研制。这些设备与飞船在轨正常工作及航天员的生命安全都息息相关。

舱门快速检漏仪保障出舱安全

在空间站任务中，航天员要从神舟十六号飞船进入空间站，其间多次穿舱活动需打开和关闭舱门。维持航天员在舱内生存的气体绝对不能泄漏，舱门是否密封良好具有决定性作用，因此精准快速检测舱门的密封性至关重要。

舱门检漏仪的作用就是检测神舟飞船舱门是否达到密封状态，它通过内部的核心传感系统，感受压力和温度的变化，在很短的时间内判断舱门是否关闭完好，并向航天员提供“舱门已关好，可以脱航天服”的指令。

“早期的神舟飞船是整舱加压，通过检测整舱舱压变化来判断舱门的密封性，这种方法虽准确可靠，但缺点是耗时长。”510所高级工程师董义鹏介绍，510所研发的舱门快速检漏仪正是在这一背景下进行改进的，实现了对神舟飞船舱门和对接面的快速准确检漏，填补了国内在该领域的空白。目前，舱门快速检漏仪已经成为载人航天器的“必需品”，为航天员舱内活动提供坚实的安全保障。

舱内舱外照明点亮神舟之路

神舟十六号载人飞船将会与空间站实施交会对接，航天员进入空间站生活和工作。由于空间站在轨飞行会周期性经过地球阴影区，经历很长时间的黑暗，因此在交会对接中照明问题就非常重要。

510所高级工程师杨军介绍，510所承担了载人飞船舱内照明设备和交会对接照明设备研制任务，不仅为航天员舱内工作、生活提供照明，也为载人飞船与空间站在阴影区的交会对接提供摄像辅助照明。

为了满足空间复杂恶劣环境要求，神舟十六号飞船舱内照明设备（近距离泛光照明）和交会对接照明设备（远距离透光照明）采用了先进的固态照明光源。这种光源的优点是耐冲击、抗振动、功耗低、稳定性高，但受限于发光材料的性能，固态照明对高温环境和低温环境都比较敏感。

“为此，510所研制团队进行了长期大量的技术攻关，最终解决了对温度敏感的问题。”杨军说，在空间环境适应性的难题上，为降低紫外辐照、总剂量辐照、原子氧等空间特殊环境对产品寿命及可靠性的影响，研制团队先后突破了空间二次光学系统设计、在轨抗特殊空间环境设计、敏感器件抗力学环境设计等技术难题。

载人飞船进入地球阴影区时，航天员在舱内仍可以正确判读仪表数据、手动开关指令，为交会对接的成功增添一份保障。

仪表板减振器保障仪表设备稳定可靠

仪表板作为飞船仪表设备的承重部件，它的整体框架式构型就如同一个“家”一样，不仅为仪表显示设备和主要手控设备这些“兄弟姐妹”提供独立的“私密空间”，而且为它们提供了准确可靠的安装接口。

“这个‘家’通过4个金属橡胶减振器实现与飞船舱壁的可靠联接，4个金属橡胶减振器就像4个‘忠诚的软甲卫士’，结构上既有金属的固有特性，又有橡胶的弹性。”510所高级工程师曾政菻介绍。

在飞船发射、飞行和返回过程中遇到巨大振动、冲击等情况时，仪表板减振器能够为飞船上的仪器设备提供必要的力学工作环境，例如在发射、返回过程中保证设备生存，在飞行过程中改善仪表板上设备的力学工作环境。

操纵棒是航天员手臂的延长器

在飞船发射和返回过程中，航天员的身体被牢牢束缚在座椅上，身体不能前倾以完成对仪表板上各设备的操作，为解决这一难题，操纵棒应运而生。

操纵棒把手是根据航天员手掌正常抓握状态进行赋型设计的，外部轮廓曲面完美贴合航天员掌心，极大满足航天员操作过程中的舒适度要求。操纵棒杆体设计为可无极伸缩式，航天员可以根据现场条件在一定范围内任意调整操纵棒的长度。同时杆体采用高强度碳纤维材料，比强度高，手感舒适，外观光泽，极具美感。

(责编：罗知之、陈键)

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