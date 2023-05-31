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他们为小朋友建起线上“天文馆”

刘 艳
2023年05月31日08:44 | 来源：科技日报
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原标题：他们为小朋友建起线上“天文馆”

因为制作精良、内容有趣，“上知天文”成为抖音平台的“宝藏博主”，运营两年多，发布了340个科普作品，拥有近180万粉丝，不少二三线城市和偏远地区的老师把他们的视频当成了“云教材”，在天文馆没有落成的地方，“上知天文”抖音账号成了孩子们共同的线上“天文馆”。

2019年年底，北京科学技术出版社和北京天文馆联合共建了“上知天文科普传播中心”，旨在打造国内顶级的数字化天文科普融媒体传播平台，“上知天文”新媒体内容由北京科学技术出版社数字传媒中心负责生产和运营，北京天文馆的专家负责内容科学性和专业性的把控。

2020年，“上知天文”推出音频节目，策划的两个专辑都成为平台爆款，播放量过千万。考虑到天文学是观测学科，更适合用视频进行表达，再加上此时抖音青少年正邀请科普机构入驻，2020年底“上知天文”正式在抖音建立官方账号。

“面向青少年做有温度的天文科普内容”，是“上知天文”短视频账号设立之初的定位，这个目前每周不低于三更的账号的核心成员是6位90后。

基于定位，账号开设后的第一批粉丝大多数是青少年群体，他们对天空和宇宙有着天然的向往，充满好奇心，也是“上知天文”团队成员身上的典型特征。

团队成员沈炜达和程晓琰小时候都喜欢抬头仰望星空，尽管这份最初的好奇没有引导他们走上天文学的专业道路，但多年之后，他们的人生却因此与天文科普产生了关联。

2021年5月15日，“上知天文”第一条视频爆火出圈。这条视频以第一人称视角讲述了火星探测器祝融号在成功率只有20%的情况下，历经重重考验，成功登陆火星的故事，它的策划、文案、配音均由沈炜达完成。

“我们希望通过视频做一些有价值的事，为孩子们种下一颗向往天文学的种子，并希望种子遇到合适的机会生根发芽。”团队负责人郭瑞光介绍，“上知天文”的定位介于课本知识和专家讲座、纪录片之间，既能为孩子们提供更深入的知识点讲解，形式与表达也不会过于晦涩，因此很受孩子和老师们的喜欢，陪伴一众青少年走过了不同的成长阶段。

“上知天文”的视频通过三级审核才会被上传到抖音平台，《天文爱好者》杂志社社长卢瑜就是他们的审稿人之一。“作为科普账号，兼顾通俗性和科学性是要持续坚持的事。”郭瑞光说，“因为是给青少年看的视频，我们要确保不能有错误，不能将孩子们引导到错误的认知框架上去。”

(责编：罗知之、陈键)
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