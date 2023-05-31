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大都市如何助力生物多样性保护

常纪文 沈满洪
2023年05月31日08:48 | 来源：光明日报
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原标题：【光明时评】大都市如何助力生物多样性保护

　　 【光明时评】

　　 最新发布的《北京市陆生野生动物名录（2023）》显示，北京陆生野生动物种类已增加至608种，其中鸟类515种。监测数据表明，与10年前相比，全市鸟类种类增加了近百种。有专家表示，近年来北京加强生态环境建设，保护野生动植物栖息地，为野生动植物繁衍生息创造了良好的生态环境，北京已成为世界生物多样性最丰富的大都市之一。

　　 在乡村生物多样性保护方面，北京市坚持绿色发展，严格产业准入，围绕生态保育和生态建设的核心功能，立足当地资源禀赋建设美丽乡村，发展绿色产业。以密云水库流域为例，北京市建立了针对水库周边村民的补偿机制，规定了禁渔期，并以水库155米高程范围内水域空间为核心、一级保护区陆域环状空间为缓冲屏障，构建了“一库一环三区多廊”流域水生态保护格局。

　　 在城市生物多样性保护方面，北京市营建了包括公园、社区、园区和校区等在内的生物多样性保育小区295处。在这些社区中，有关部门组织开展公众监测培训和科普宣教活动，为野生动物提供适宜的生存环境。

　　 在山区生物多样性保护方面，北京市持续强化生态建设，山区森林覆盖率达67.07%，夯实了区域生物多样性保护基础。据报道，目前，北京市各类自然保护地数量已达79处，为608种陆生脊椎动物和2088种高等植物提供了本土化的栖息地。浅山区生态环境优美、生物物种多样、资源矿藏丰富，是首都重要的生态源地和生态屏障，北京市为此制定了《北京市浅山区保护规划（2017年—2035年）》，探索实施多元化的生态保护补偿措施。

　　 生物多样性保护离不开法治建设的保驾护航。在司法方面，北京市不断丰富生态环境保护“检察+”模式，深化“行刑衔接”，支持行政机关依法开展生态环境损害赔偿工作，为生物多样性保护奠定坚实的司法基础。《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》《北京市土壤污染防治条例》等地方法规相继出台，不断严格生物多样性保护措施，强化生物多样性保护法律责任。

　　 北京作为大都市，持续开展生态文明建设和生态环境保护工作，已经取得了显著的生物多样性保护成果，是我国大都市生态环境不断改善和生物多样性持续丰富的一个代表。过去10年，在生态文明理念的指引下，上海、重庆、天津等大都市构建科学的国土空间开发利用体系，加强生态环境保护，推进绿色发展，在生物多样性保护方面均取得了重要进展。这些大都市作为全国生态系统保护的重要节点，基于各自的功能定位和区域特点，因地制宜地采取了空间规划、专项规划、宣传教育等各类相关措施，对于保障我国生态系统安全稳定发挥了独特的作用，为全球生态系统的稳定和生态环境质量的提升作出了中国贡献。未来我国生物多样性保护工作还有较大的改进空间，进一步优化生物多样性保护的空间格局，完善监测网络，增强社会参与，筑牢法治根基，我国人与自然和谐共生的生物多样性保护前景会更加美好。

　　 （作者：常纪文 沈满洪，分别系国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长，浙江农林大学生态文明研究院院长、研究员）

(责编：罗知之、陈键)
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