人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中关村论坛发布20项重大科技成果

2023年05月31日08:51 | 来源：光明日报
小字号

原标题：中关村论坛发布20项重大科技成果

本报北京5月30日电（记者张亚雄、董城）2023中关村论坛重大科技成果专场发布会30日举行。“夸父一号”卫星在轨获得国际一流太阳硬X射线图像等系列成果、通用视觉大模型SegGPT、30微米厚度柔性可折叠玻璃、钠离子电池、新一代人造太阳等20项重大科技成果正式发布。

作为中关村论坛的重要板块，今年的重大科技成果专场发布会设置“面向世界科技前沿”“面向经济主战场”“面向国家重大需求”“面向人民生命健康”四大板块，每一板块由5位科学家或专家分别发布5项代表性科技成果，共20项。

其中，面向世界科技前沿的5项成果包括：硅基光电子集成芯片与多功能系统、夸父卫星在轨获得世界一流天基太阳硬X射线图像等系列成果、通用视觉大模型SegGPT、高能同步辐射光源直线加速器满能量出束、下一代云化开放无线网络新型空口试验验证平台。

面向经济主战场的5项成果包括：30微米厚度柔性可折叠玻璃、先进压缩空气储能技术、己内酰胺绿色生产成套新技术、180kW高效率氢燃料电池发动机系统、钠离子电池。

面向国家重大需求的5项成果包括：随钻成像测井仪器及井地数据传输系统、集成电路用12英寸高纯钴靶材及阳极、低温法烟气污染物近零排放控制（COAP）技术、基因编辑新型底盘核酸酶、新一代人造太阳。

面向人民生命健康的5项成果包括：颅内病灶磁共振引导激光消融治疗系统、深脑成像微型化三光子显微镜、北斗卫星通信融入大众智能手机及实现产业化、基于国际首创技术的基因测序仪、国产体外膜肺氧合治疗（ECMO）产品。

据“夸父一号”卫星在轨获得国际一流太阳硬X射线图像等系列成果发布人、“夸父一号”卫星工程首席科学家、中科院紫金山天文台研究员甘为群介绍，作为我国首颗综合性太阳探测专用卫星，“夸父一号”承担着开启我国综合性太阳空间探测新时代的神圣使命。他表示，“夸父一号”的成功发射及初步观测结果的取得，标志着中国太阳物理实现了从地面走向空间里程碑式的跨越。目前，基于“夸父一号”的太阳物理前沿研究已全面展开。

通用视觉大模型SegGPT由北京智源人工智能研究院院长黄铁军发布。黄铁军说，希望北京继续引领人工智能技术创新和产业创新，建设以智力运营为核心的通用人工智能产业生态，为全国和全人类提供普惠服务。

30微米厚度柔性可折叠玻璃由中国工程院院士、中国建材集团总工程师彭寿带领团队研制开发。据中国建材凯盛科技股份有限公司副总经理张少波介绍，30微米厚度柔性可折叠玻璃厚度仅为A4纸厚度的四分之一，弯折半径达0.5毫米，弯折寿命突破100万次，核心性能指标达到全球领先。未来，该产品将在折叠手机、柔性车载显示屏幕、智能穿戴、集成电路等领域实现拓展与应用，并加速走进千家万户，惠及人民日常生活。

专场发布会上，北京中关村综合保税区获批相关成果、《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025年）》等同期发布。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
少年中国问丨“北京明白”到底明白了什么？
　　面向星辰大海，神舟再度出发。神舟十六号发射的视频直播中，“北京明白”这句口令反复出现，引人瞩目。…
神舟十六号3名航天员顺利进驻中国空间站
　　两个航天员乘组拍下“全家福”。中国载人航天工程办公室供图 人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，神舟十六号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部