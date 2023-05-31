原标题：中关村论坛发布20项重大科技成果

本报北京5月30日电（记者张亚雄、董城）2023中关村论坛重大科技成果专场发布会30日举行。“夸父一号”卫星在轨获得国际一流太阳硬X射线图像等系列成果、通用视觉大模型SegGPT、30微米厚度柔性可折叠玻璃、钠离子电池、新一代人造太阳等20项重大科技成果正式发布。

作为中关村论坛的重要板块，今年的重大科技成果专场发布会设置“面向世界科技前沿”“面向经济主战场”“面向国家重大需求”“面向人民生命健康”四大板块，每一板块由5位科学家或专家分别发布5项代表性科技成果，共20项。

其中，面向世界科技前沿的5项成果包括：硅基光电子集成芯片与多功能系统、夸父卫星在轨获得世界一流天基太阳硬X射线图像等系列成果、通用视觉大模型SegGPT、高能同步辐射光源直线加速器满能量出束、下一代云化开放无线网络新型空口试验验证平台。

面向经济主战场的5项成果包括：30微米厚度柔性可折叠玻璃、先进压缩空气储能技术、己内酰胺绿色生产成套新技术、180kW高效率氢燃料电池发动机系统、钠离子电池。

面向国家重大需求的5项成果包括：随钻成像测井仪器及井地数据传输系统、集成电路用12英寸高纯钴靶材及阳极、低温法烟气污染物近零排放控制（COAP）技术、基因编辑新型底盘核酸酶、新一代人造太阳。

面向人民生命健康的5项成果包括：颅内病灶磁共振引导激光消融治疗系统、深脑成像微型化三光子显微镜、北斗卫星通信融入大众智能手机及实现产业化、基于国际首创技术的基因测序仪、国产体外膜肺氧合治疗（ECMO）产品。

据“夸父一号”卫星在轨获得国际一流太阳硬X射线图像等系列成果发布人、“夸父一号”卫星工程首席科学家、中科院紫金山天文台研究员甘为群介绍，作为我国首颗综合性太阳探测专用卫星，“夸父一号”承担着开启我国综合性太阳空间探测新时代的神圣使命。他表示，“夸父一号”的成功发射及初步观测结果的取得，标志着中国太阳物理实现了从地面走向空间里程碑式的跨越。目前，基于“夸父一号”的太阳物理前沿研究已全面展开。

通用视觉大模型SegGPT由北京智源人工智能研究院院长黄铁军发布。黄铁军说，希望北京继续引领人工智能技术创新和产业创新，建设以智力运营为核心的通用人工智能产业生态，为全国和全人类提供普惠服务。

30微米厚度柔性可折叠玻璃由中国工程院院士、中国建材集团总工程师彭寿带领团队研制开发。据中国建材凯盛科技股份有限公司副总经理张少波介绍，30微米厚度柔性可折叠玻璃厚度仅为A4纸厚度的四分之一，弯折半径达0.5毫米，弯折寿命突破100万次，核心性能指标达到全球领先。未来，该产品将在折叠手机、柔性车载显示屏幕、智能穿戴、集成电路等领域实现拓展与应用，并加速走进千家万户，惠及人民日常生活。

专场发布会上，北京中关村综合保税区获批相关成果、《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025年）》等同期发布。

(责编：罗知之、陈键)

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