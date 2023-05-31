原标题：外企持续看好中国经济前景

本报北京5月30日电（记者张翼）中国贸促会30日发布的《2023年第一季度中国外资营商环境调研报告》显示，随着中国营商环境不断优化，产业链供应链体系愈加完善，跨境往来更加便利，经济活力加速释放，外资企业持续看好中国经济发展前景，对中国营商环境满意度总体较高。

中国贸促会新闻发言人王琳洁在5月例行新闻发布会上介绍，今年第一季度，中国贸促会对来自全国26个省市区的600余家外资企业进行调研访问，覆盖传统制造业、先进制造业、传统服务业和现代服务业，61.21%的受访外资企业在华产业链主要集中在加工制造环节。通过梳理总结外资企业反馈意见形成调研报告。

报告显示，今年一季度，受访外资企业对办理纳税、获取金融服务、市政公用基础设施报装、跨境贸易、解决商业纠纷、市场准入、人力资源供给、获取经营场所和促进市场竞争等指标的满意度均超过80%。97%的外资企业对去年四季度以来中国政府出台的外资政策评价为“满意”以上。超八成受访外资企业预期今年在华投资利润率将持平或有所增加，超九成受访企业预计未来5年在华投资利润持平或有所增加。长三角、珠三角和成渝地区是吸引外商增资的主要地区。扩大在华生产线或实现数字化转型是外企增资的主要方式。超七成受访企业表示在华产业链布局将维持现状或将对在华产业链进一步本土化。

依法严格保护知识产权是营商环境的重要标志，外资企业对中国知识产权保护工作评价如何？

近期，中国贸促会服务外资企业工作专班围绕当前外资企业对中国知识产权保护工作的意见建议调研168家在华外资企业和9家外国商协会。调研发现，96.2%的受访企业对中国在知识产权方面取得的进展和成绩表示满意；82.74%的受访企业肯定中国在建立健全相关法律制度等方面取得了长足进步；67.86%的受访企业优先选择中国的代理机构。受访企业知识产权保护涉及的技术领域集中在高端装备制造、新一代信息技术、新材料、节能环保、新能源、医药、生物、农业等产业。

过去十年，中国贸促会所属机构累计代理专利和商标案件60多万件，其中为包括美资企业在内的外国企业在华申请发明专利和商标35万件，中国贸促会所开展的知识产权服务工作受到外资企业广泛认可。

“作为中国知识产权事业的重要开拓者和推进者，国际知识产权规则制定的重要参与者，中国贸促会愿继续为广大外资企业提供高质量的知识产权服务，继续代表中国工商界参与国际知识产权规则制定，并与全球工商界共同努力推动各国政府不断改善市场营商环境。”王琳洁强调。

(责编：罗知之、陈键)

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