原标题：肯德基、麦当劳儿童节玩具断货背后：“代吃”现象卷土重来？

中新网5月31日电(中新财经记者 谢艺观)“好想要肯德基的三丽鸥玩具”“哪里还有麦当劳的游戏机”……最近，不少网友在社交平台上抱怨，买不到肯德基、麦当劳的“六一”儿童节玩具。

肯德基、麦当劳的“六一”儿童节玩具，等不到“六一”儿童节？

肯德基、麦当劳儿童节玩具到处断货

据肯德基官方介绍，儿童节套餐自5月20日起上市，含三丽鸥“超大”玩具1个。玩具共4款，分别为凯蒂猫潜艇风扇、布丁狗摇摆音乐盒、酷洛米菱格纹手包和大耳狗椰子水壶。款式随机发放。

肯德基还提到，三丽鸥“超大”玩具全国限量总计283万个，随餐售完即止。另外，儿童节超级大桶也自5月20日起上市，含蛋黄哥手提箱1个。蛋黄哥手提箱全国限量总计13万个，亦随餐售完即止。

但自5月20日起，在社交平台上，就不断有人反映，已经买不到肯德基儿童节限定玩具。肯德基的官方微博下，也有很多人留言，门店已售罄，能不能补货。

肯德基微博下的评论截图。

肯德基儿童节限定玩具是否如人们所说的那样，到处断货。近日，中新财经记者登录肯德基APP，在北京多个门店内查找儿童节套餐，均已搜索不到。记者也咨询了北京多家肯德基门店，店员亦均表示，20日发售的儿童节玩具均已售空。

据多位肯德基店员反馈，这次的儿童节玩具销售特别火爆。北京市西城区的某肯德基门店店员提到，“很多人早上8点就已经过来等，开卖近半个小时，三箱玩具就已售空，蛋黄哥手提箱也已卖光。”

记者注意到，此次肯德基还开通了预售服务，提前加购“六一”双人餐，然后在5月20日至5月22日支付尾款，就可获得兑换券，前往门店兑换。但由于销售过于火爆，很多人去兑换时，所选餐厅及周围其他门店的玩具都已售罄，只能申请退款，也引发了消费者的不满。

24日，麦当劳限量发售的“六一”儿童节玩具，也遭遇了同样的局面。

据麦当劳介绍，活动期内下单购买任意产品，额外加30元即可获得俄罗斯方块游戏机一个，全国限量40万个。但当日就有不少人表示，已经买不到麦当劳游戏机。记者25日登录麦当劳APP，北京多个门店亦显示俄罗斯方块游戏机已售罄。

麦当劳小程序截图。

“听同事说，来了三箱玩具，半个小时就抢购一空了。”北京丰台区某麦当劳门店员工近日告诉记者，“北京其他门店好像也都没货了。”

只为要玩具，“代吃”现象卷土重来？

由于是儿童节限定玩具，且为随餐发售，记者注意到，在社交平台和二手电商平台上，针对肯德基、麦当劳套餐，也衍生出了“代吃”服务。

在社交平台里，能看到不少网友表示，“找代吃”“接代吃”。“接代吃”规则一般有两种，一种是“订单费用对方付，玩具归对方，餐食归自己”；另一种是明码标价，如，“接代吃65包邮，玩具归你。”

肯德基超话里有很多人在接“代吃”服务。

儿童节套餐全国发售下，不同地方的门店，售罄的速度不同，也为“代吃”业务提供了空间。一些异地网友承接“代吃”单子后，还可付费邮寄。

值得一提的是，由于肯德基儿童节套餐内的4款玩具为随即发放，如果想要指定玩具，往往要以订购多份套餐为“代价”，这也引发了人们关于是否涉嫌浪费的质疑。对此，一些“接代吃”的网友称，保证不浪费食物，“餐食可指定送给环卫工人或其他群体”。

记者注意到，此前肯德基曾推出盲盒类套餐。由于有消费者为了集齐全套肯德基盲盒不惜一次性斥资10494元购买106份套餐，还有消费者为“求娃”而购买“代吃”服务，被中消协点名批评，“会因超量购买造成无谓的食品浪费。”

价格翻近一倍，“黄牛”加价出售

除了衍生出“代吃”服务，由于肯德基、麦当劳儿童节玩具供不应求，不少“黄牛”也在线上倒卖玩具。

在某二手平台，肯德基此次发售的三丽鸥玩具，标价集中在70元至100元之间，比69.9元的儿童节套餐价格更贵。麦当劳俄罗斯方块游戏机的价格多在40元至60元之间。

某二手电商平台截图。

某电商平台上，肯德基为“六一”儿童节发售的三丽鸥玩具也在溢价售卖。多个销量较高的门店内，三丽鸥玩具价格已在90元以上，部分款式价格甚至超百元。麦当劳俄罗斯方块游戏机的标价也集中在60元以上。

线下到处售罄，线上货源充足，这也让很多网友吐槽，“店里的玩具还没二手平台上的多”“敢不敢多备点货，都被黄牛拿走了。”

据肯德基店员透露，6月1日当天，还会有一波货。“但不知道会来多少，如果想要买到，建议当天尽早到门店，或者准时去APP上预订。”

记者注意到，在社交平台上，有人已经开始接6月1号的“代吃”单。(完)

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经