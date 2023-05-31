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多地发布2022年平均工资 这些行业“钱景”好

2023年05月31日08:58 | 来源：中国新闻网
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原标题：多地发布2022年平均工资 这些行业“钱景”好

中新网5月31日电(记者 李金磊)在全国平均工资数据出炉后，各个省份正陆续发布2022年平均工资数据。

平均工资数据包含了19个行业门类的平均工资，从这些数据可以看出哪些行业的“钱景”更好。来看看哪些行业平均工资更高。

看水平：IT业平均工资独领风骚

据中新财经记者不完全统计，截至5月30日，浙江、吉林、黑龙江、四川、重庆、云南、广西等省区市公布了2022年平均工资数据。

从全国数据来看，无论是在城镇非私营单位还是在私营单位中，就业人员年平均工资水平最高的均为信息传输、软件和信息技术服务业。

2022年城镇非私营单位分行业门类就业人员年平均工资。来自国家统计局网站

国家统计局数据显示，城镇非私营单位中，IT业年平均工资达到220418元。城镇私营单位中，IT业年平均工资达到123894元。

在一些省份，IT业平均工资同样高居榜首。以浙江为例，浙江省非私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业年平均工资突破28万元，达到了287088元，远超其他行业。

再比如重庆，城镇非私营单位19个行业门类中，信息传输、软件和信息技术服务业平均工资最高，超过16万元，达到166375元，是全市平均水平的1.55倍。

为什么IT业平均工资傲视群雄？近年来，随着数字经济和信息化发展，信息传输、软件和信息技术服务业工资水平与增速一直维持在较高水平。国家统计局数据显示，受人们对互联网学习、工作、社交和网络购物需求量较大等因素影响，2022年信息传输、软件和信息技术服务业两类单位平均工资分别增长9.4%和8.1%。

看增速：金融业平均工资涨幅最高

从全国数据来看，不管是城镇非私营单位还是私营单位，金融业平均工资水平仅次于IT业，排在第二位。

而从平均工资增速来看，金融业平均工资涨幅最高。国家统计局数据显示，城镇非私营单位和城镇私营单位中，金融业平均工资增速均为15.6%。

从地方来看，一些省份的金融业平均工资增速高居第一。以广西为例，城镇非私营单位中，金融业就业人员年平均工资增长16.6%，高于全国平均水平1.0个百分点，是非私营和私营两种类型单位中唯一实现两位数增长的行业。

广西统计局分析，增长较快的原因主要受行业结构调整、减员增效影响。2022年金融行业中保险代办员群体大量减少，行业低收入群体比例明显下降，金融行业平均工资水平变化较大。

在部分省份，金融业平均工资水平占据第一。以云南为例，城镇非私营单位就业人员年平均工资最高的行业是金融业，达到145501元。

人民币资料图。中新网记者 李金磊 摄

采矿业平均工资增长进入快车道

金融业平均工资增长主要是行业结构调整、减员增效的影响，而从实打实的工资增长来看，采矿业平均工资的涨幅引人注目。

从全国数据来看，受国际能源价格上涨等因素影响，2022年，城镇非私营单位和私营单位中，采矿业就业人员平均工资分别增长12.0%和9.3%，均仅次于金融业位居第二。

从地方来看，一些省份采矿业的平均工资增速“狂飙”。

以吉林为例，城镇非私营单位中，年平均工资增速最高的行业为采矿业，增长16.5%。四川采矿业年平均工资为121836元，增长11.0%。云南城镇非私营单位中，采矿业年平均工资增速为9.2%，位居第二。

你看好哪个行业？(完)

(责编：罗知之、陈键)
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