谢艺观

原标题：业内首家！新华信托被宣告破产，有何警示？

5月26日，重庆市第五中级人民法院裁定宣告新华信托股份有限公司(以下简称“新华信托”)破产。

新华信托由此成为我国自2001年《信托法》颁布以来首家破产的信托公司，业内持牌信托机构也将随之缩减至67家。

新华信托被宣告破产

重庆市第五中级人民法院发布的公告称，新华信托不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，符合宣告破产的法律规定。

截图自全国企业破产重整案件信息网。

根据公告，新华信托于1998年4月20日登记成立，公司类型为股份有限公司(中外合资)，登记机关重庆市市场监督管理局(原重庆市工商行政管理局)，注册资本42亿元。

另据原银保监会消息，2020年7月17日，新华信托因触发《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十八条和《信托公司管理办法》第五十五条规定的接管条件而被原银保监会接管，接管期限为一年。

2021年7月16日，原银保监会决定延长新华信托接管期限一年，自2021年7月17日起至2022年7月16日止。2022年6月16日，《新华信托股份有限公司关于破产清算的请示》获得原中国银保监会批复，同意新华信托进入破产程序。

上述公告显示，2022年7月6日，重庆市第五中级人民法院裁定受理新华信托股份有限公司破产清算申请并指定新华信托清算组为管理人。同年7月14日，裁定受理对天津新华创富资产管理有限公司(以下简称“天津创富”)的破产清算申请并指定新华信托清算组为管理人。

2022年7月15日，重庆市第五中级人民法院裁定对新华信托及天津创富进行实质合并破产清算。2023年5月15日，管理人向法院申请宣告新华信托及天津创富破产。

当时针转到2023年5月26日，新华信托和天津创富被宣告破产。

破产背后，有何警示？

新华信托为何会走向破产？

2022年下半年，重庆银保监局曾对新华信托开出二十余张“罚单”。

“罚单”显示，新华信托存在十余项违法违规事实，包括：未事前报告关联交易；发放不当激励；通过关联方违规开展实业投资；全面风险管理失效；超权限审批与关联方的业务；违规审批代关联方投资造成巨额损失；违规通过关联方资产虚假出表；向禁止性或限制性领域提供融资；“三查”严重不尽职；资产风险分类不准确、减值准备计提不足；未按规定进行信息披露；信托受益权违规转让；委托非金融机构推介；违规为银行提供通道业务等。

截图来自原中国银保监会重庆监管局。

“新华信托破产背后，也显示出企业对行业风险控制出现偏差。”第三方研究咨询机构透镜公司研究创始人况玉清告诉记者，“现在风控就是一条‘生命线’，这条线如果把握不好，就不是企业跑得快不快的问题，可能就关乎生死存亡了。”

上海金融与发展实验室主任曾刚表示，“从信托行业来看，属于优胜劣汰的过程。任何行业都会出现一些企业经营不善、违规经营导致风险损失，通过这样的风险处置有助于整个信托行业健康发展，实现行业新陈代谢。”(完)

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经