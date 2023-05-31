“三夏”麦香飘神州系列报道
河南麦收季遭遇“烂场雨” 农业农村部再次部署安排小麦抢收等工作
人民网北京5月31日电 （记者李栋）5月底，本是河南小麦大规模机收时期，却因一场大范围持续阴雨天气打乱了节奏。此轮阴雨天气对主产区的小麦有什么影响？有哪些应对措施？记者进行了采访。
“烂场雨”对小麦有何影响？
烂场雨，是小麦成熟收获期间出现的大范围连阴雨或暴雨天气，会导致成熟的小麦和油菜籽粒发芽、霉变。
5月25日以来，河南省出现大范围持续阴雨天气，一定程度影响了小麦正常成熟收获。这次降雨过程呈现时间长、范围广、雨量大3大特点。
气象信息显示，本次降水历时6天时间，与豫南地区小麦成熟期高度重合，范围覆盖河南省17个省辖市和济源示范区。数据显示：截至29日，河南全省平均降雨量达35毫米，11个省辖市降雨量超过30毫米。
农业专家表示，连阴雨天气导致一些地方麦田积水，小麦点片倒伏、发霉，部分地区出现籽粒萌动和穗发芽现象，是典型的“烂场雨”天气。
小麦三月怕霜、四月怕风、五月怕雨，尤其是五月底易形成“烂场雨”。“此轮阴雨天气影响了豫南小麦机收进度，对于豫北、豫中等地没有成熟的小麦会导致籽粒灌浆不充分，影响粒重、产量和商品品质。”农业农村部小麦专家指导组顾问郭天财表示，当前豫南个别地块出现了穗发芽现象，应引起高度重视。
据气象部门预测，6月13日前除局部零星降雨外，气象条件将利于大面积机收作业。预计6月1日基本具备农机下地作业条件，6月2日黄河以南进入集中收获期，6月4日-7日可形成收获高峰，预计6月15日前后麦收基本结束。
如何科学防范应对“烂场雨”？
近日，农业农村部印发紧急通知，要求相关省份科学应对“烂场雨”天气，抢时抓好小麦抢收和烘干晾晒。通知要求，通过抓好抢排积水、科学调度机械抢收、抓好小麦烘干晾晒、做好发芽霉变小麦处置，把损失降低到最低。
一是及时抢排田间积水。通过逐个田块排查，对低洼积水地块组织应急服务队，调度适宜排涝机具，及时清理沟渠，排除田间积水，促进小麦生长恢复，便于机收。
二是科学调度机械抢收。要根据小麦成熟度、收获进度及天气变化，精准对接机收服务供需。通过组织应急作业队，调集履带式收割机参与受灾地块抢收，第一时间可收能收尽收。对有萌动发芽迹象的小麦，雨晴后含水量降到适宜程度立即组织机械抢收。
三是抓好小麦烘干晾晒。通知强调，摸排粮食烘干需求，发动多方力量，利用各类粮食烘干机械，尽最大努力烘干晾晒含水率高的小麦，尽量减少损失和霉变。
四是做好发芽霉变小麦处置。对发生霉变的小麦，要妥善处置后，根据实际用作饲料、工业用途，避免直接流入口粮市场。
“当前，对低洼积水地块，正组织人力和机械及时疏通排水沟渠，为农机尽早进地抢收创造条件。”河南省农业农村厅党组书记、厅长孙巍峰介绍，通过调集17万台轮式收割机和3万多台履带式收割机，加快雨后小麦抢收进度。
“此外，发挥中储粮及粮食系统、供销系统烘干设备大、能力强的优势，及时对小麦烘干、仓储，对粮食烘干给予财政补贴。充分利用文化广场、学校操场、空置厂房等场所晾晒，尽可能挖掘晾晒空间，减少损失。”孙巍峰说。
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