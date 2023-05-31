人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

生态环境部：即将启动碳监测评估第二阶段试点工作

2023年05月31日09:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月31日电 （欧阳易佳）生态环境部近日召开例行新闻发布会，生态环境部生态环境监测司副司长蒋火华就碳监测问题表示，生态环境部将启动碳监测评估第二阶段试点工作，重点是做好三方面工作：一是扩大行业试点范围。稳步扩大火电、钢铁等行业试点，逐步增加参试企业，提升试点工作代表性。二是深化技术体系构建。进一步完善碳监测技术指南和标准规范，为开展碳排放监测、碳通量监测、环境浓度监测打下更扎实基础。三是强化监测法精准支撑。加快突破流量监测等碳监测关键技术，提升利用监测数据校核核算数据的科学性。

2021年9月，生态环境部印发《碳监测评估试点工作方案》以来，试点工作总体进展比较顺利，全面完成了第一阶段试点任务。

蒋火华介绍，通过初步组建网络，从无到有建设碳监测网络，实现重点行业、城市、区域三个试点层面全覆盖，5个试点行业共建成93台在线监测设备；建成63个高精度、95个中精度城市监测站点；有序实施国家空气背景站点升级改造。

“我们探索建立了方法。”蒋火华说，碳监测技术指导委员会牵头组织试点单位及时总结技术方法，先后印发10余项碳监测技术指南或规程，涵盖重点行业、城市、区域、海洋碳汇等各领域。

蒋火华表示，碳监测的作用在以下三方面有较好体现：一是有利于服务企业碳排放校核。总体看，CO2在线监测法与核算法结果整体可比。在线监测提供了另外一种计算碳排放量途径，可以提高碳排放核算的精准性，助力企业降碳减污。二是有望服务城市碳排放核算。试点城市可以通过探索构建碳排放反演模式，找寻由浓度数据到排放量的转化路径，更好了解自身碳排放情况。三是有序推进与国际先进接轨。探索建立我国独立自主、国际等效可比的碳监测量值溯源体系，为开展碳监测统一“标尺”。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部：即将启动碳监测评估第二阶段试点工作
　　人民网北京5月31日电 （欧阳易佳）生态环境部近日召开例行新闻发布会，生态环境部生态环境监测司副司长蒋火华就碳监测问题表示，生态环境部将启动碳监测评估第二阶段试点工作，重点是做好三方面工作：一是扩大行业试点范围。稳步扩大火电、钢铁等行业试点，逐步增加参试企业，提升试点工作代表性。…
人民币国际地位稳步提升 突显国际社会对中国经济发展信心
　　5月16日，来自阿联酋的液化天然气运输船“马尔文”轮在广东顺利接卸，成为中国首单以人民币结算的进口液化天然气；5月15日，内地与香港利率互换市场互联互通合作正式上线运行；4月26日，阿根廷政府宣布将使用人民币结算从中国进口商品贸易…… 一直以来，作为国际货币基金组织特别提款权货币篮子中唯一的新兴经济体货币，人民币国际化备受业内关注。经过十几年的发展，随着中国经济的成长，开放水平的提升，人民币的跨境支付、投融资、储备和计价等国际货币的功能全面增强，人民币国际地位稳步提升。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部