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5月份制造业PMI小幅回落 非制造业延续恢复性增长

2023年05月31日09:32 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，5月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.8%、54.5%和52.9%，低于上月0.4、1.9和1.5个百分点，我国经济景气水平有所回落，恢复发展基础仍需巩固。

制造业景气水平小幅回落

图片来源：国家统计局官网

图片来源：国家统计局官网

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，5月份制造业PMI继续位于收缩区间，在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于扩张区间，行业景气度呈现一定程度分化。

产需两端有所放缓。生产指数和新订单指数分别为49.6%和48.3%，比上月下降0.6和0.5个百分点，均位于收缩区间，制造业市场需求仍显不足，企业产能释放受到抑制。从行业看，食品及酒饮料精制茶、医药、专用设备、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业两个指数均连续三个月位于扩张区间，产需保持增长；纺织服装服饰、计算机通信电子设备等行业生产指数升至扩张区间，生产环比改善。化学原料及化学制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业两个指数均位于45.0%以下的低位景气区间，产需明显回落。

价格指数持续回落。受近期部分大宗商品价格持续下行、市场需求偏弱等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为40.8%和41.6%，比上月下降5.6和3.3个百分点，落至近期低点。其中，石油煤炭及其他燃料加工、化学原料及化学制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业两个价格指数均低于31.0%，行业上下游市场活跃度不高。

大型企业PMI升至临界点。大型企业PMI为50.0%，高于上月0.7个百分点，其中生产指数和新订单指数分别为51.5%和50.3%，比上月上升1.4和1.3个百分点，产需同步扩张。中、小型企业PMI分别为47.6%和47.9%，比上月下降1.6和1.1个百分点，中小企业景气度依然较弱。

部分重点行业景气水平有所回升。装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI分别为50.4%、50.5%和50.8%，高于上月0.3、1.2和1.0个百分点，比上月有不同程度扩张。高耗能行业恢复动能不足，行业PMI回落至45.8%，为近10个月低点。

企业信心总体稳定。生产经营活动预期指数为54.1%，高于上年同期0.2个百分点，运行基本平稳，企业对近期行业发展保持乐观。从行业看，调查的21个行业中，有16个行业生产经营活动预期指数位于扩张区间，其中铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业连续5个月位于60.0%以上高位景气区间，行业市场预期持续向好。

非制造业延续恢复性增长

图片来源：国家统计局官网

图片来源：国家统计局官网

赵庆河表示，5月份，非制造业商务活动指数为54.5%，今年以来始终保持在54.0%以上景气区间，非制造业延续恢复性增长。

服务业稳步恢复。受消费需求加快恢复等因素带动，今年2—4月份服务业商务活动指数连续三个月位于较高景气区间，本月指数虽回调1.3个百分点至53.8%，仍高于上年同期6.7个百分点，服务业继续保持较快恢复态势。从行业看，在“五一”节日效应带动下，旅游出行、线下消费等较为活跃，铁路运输、航空运输、住宿、餐饮等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间；服务业新动能行业发展向好，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数均位于60.0%以上高位景气区间，持续高于服务业总体水平。同时，资本市场服务、房地产等行业商务活动指数均位于收缩区间，行业景气水平下降。从市场预期看，业务活动预期指数为60.1%，今年以来始终保持在高位景气区间，且调查的全部行业均位于扩张区间，服务业企业对市场恢复发展持续看好。

建筑业高位回调。建筑业商务活动指数为58.2%，低于上月5.7个百分点，仍位于较高景气区间，建筑业继续保持较快增长。从市场预期看，业务活动预期指数为62.1%，低于上月2.0个百分点，持续位于60.0%以上高位景气区间，建筑业企业对近期市场发展前景较为乐观。

“5月份，综合PMI产出指数为52.9%，比上月下降1.5个百分点，继续保持在景气区间，表明我国企业生产经营总体延续恢复发展态势。”赵庆河表示。

(责编：杨曦、高雷)
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