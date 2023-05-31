本报记者 康子湛 特约记者 占 康 奉青玲

巴丹吉林沙漠腹地，弱水河畔。一段梦想，再度被谱写成壮丽的诗篇。

千年之前，在离甘肃酒泉不远的敦煌莫高窟里，我们的祖先把最早的飞天梦想描绘在壁画中。

今天，在酒泉卫星发射中心，长征二号F遥十六运载火箭以戈壁长空为画卷，以熊熊烈焰做画笔，刻画出这样一幅圆梦画卷——

2023年5月30日9时31分，航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮组成的飞行任务乘组，搭乘神舟十六号载人飞船，奔赴中国空间站。

这是中国首次有航天飞行工程师和载荷专家参与的载人飞行任务。古人千年前浪漫旖旎的想象、航天人数十年脚踏实地的奋斗、中华民族延续千年的飞天梦想，在这一刻汇成一个同心圆。

出征之前，山川尚在梦中，逐梦之人已开始各项准备工作。

5月30日2时30分，中国航天员中心发射场试验队的工作人员已经忙碌起来。酒泉卫星发射中心问天阁内，3名航天员穿上舱内航天服，并认真检测航天服气密性等各项性能。工作人员携带航天医学实验载荷等，步履匆匆奔赴发射塔架，进行产品装船，同时开展飞船内气体和微生物采样。

4时30分，发射塔架灯火通明。塔架之上，平台高级技师刘阳与同事正在逐层巡查。十几层的平台，他们要确保每一层设备都安全无误。塔架旁边的值班厂房里，加注操作手周彦勋正在监测火箭箭体内推进剂浓度。发射前，他与同事轮流值守，时刻关注贮箱推进剂浓度变化。

5时30分，太阳即将升起，沉睡的戈壁滩渐渐苏醒，黎明之光映出地平线优美的轮廓。

此时，问天阁外的通道两旁，早已站满前来欢送的人们，有白发苍苍的航天专家，有手捧鲜花的少先队员，有挥舞国旗的各界群众……大家的目光充满热切期盼。

出发！这一刻终于来临——

6时42分，身着舱内航天服的航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮，迎着朝阳走出问天阁。以这条出征路为起点，中国空间站应用与发展阶段的首次载人飞行任务，就此拉开序幕。

出发！这一刻期盼已久——

即将踏上人生中第4次飞天之旅，景海鹏步履从容。

尽管已经有了多次飞天经验，景海鹏依然认为自己和战友站在同一起跑线上：“因为我们怀有同一个梦想，并始终保持着一颗进取、拼搏、奋斗的心，时刻准备迎接挑战，再创辉煌！”

逐梦十余载，即将梦圆太空，朱杨柱从容不迫。

来自家乡的思念，跨越万水千山。此时，江苏沛县，朱杨柱家中早已沸腾，亲朋好友纷纷登门祝贺。儿子即将出征，母亲难掩激动：“盼你平安归来，我在家包好饺子等你！”

15年，从一名心怀梦想的学生，成长为与心中偶像一同出征太空的航天员，桂海潮充满期待。

出征之前，指令长景海鹏问桂海潮最多的一个问题是：“你准备好了吗？”经过两年半的系统训练，桂海潮对太空之旅信心满满：“十年磨一剑，一朝上太空。我们的征途是星辰大海。”

3名航天员一字排开，指令长景海鹏立正，敬礼！

“总指挥长同志，我们奉命执行神舟十六号载人航天飞行任务，准备完毕，是否出征，请指示！”

“出发！”中国载人航天工程总指挥、空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部总指挥长许学强铿锵有力地下达了出征命令。

挥别人潮花海，伴随着《歌唱祖国》的乐曲，3名航天员登上汽车，向发射场区进发。

9时许，发射塔架张开双臂，乳白色的船箭组合体挺拔屹立，直刺云天。

“倒计时15分钟准备！”“10分钟准备！”

……

人们的心弦，被发射倒计时的数字拨动着。坐镇指挥中心的零号指挥员吴华显得格外沉稳镇定。

“5、4、3、2、1——点火！”

这一刻， 测控点号、电视机前，所有人的心跳仿佛都随着指令同频共振。

点火成功！托举神舟十六号飞船的长征二号F遥十六运载火箭在地动山摇的轰鸣声中拔地而起，喷射着橘红色烈焰，划破夏日戈壁长空。

乘“舟”赴约，开启梦想新篇！这神圣而光荣的一刻，属于神舟十六号载人飞行任务乘组，属于坚守岗位的众多航天人，属于神州大地上每一位仰望星空的追梦人。

“很舒服！”“太壮观了！”“非常平稳！”“坐火箭太爽了！”……直播视频中，“太空出差三人组”轻松自信的“实时点评”让人安心。

仰望天上“宫阙”，一位网友留下这样的诗句：“星河灿烂，我们彼此相望守护；因有你们，追梦逐梦的舞台更加广阔！”

（本报酒泉5月30日电）

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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