人民网北京5月31日电 （记者孙博洋）31日，市场监管总局召开了以“加强儿童和学生用品质量安全监管 守护少年儿童健康成长”为主题的发布会，会上，市场监管总局相关负责人就儿童和学生用品安全守护行动相关情况进行了介绍。

据市场监管总局新闻宣传司副司长耿欣介绍，2019年以来，组织各级市场监管部门持续开展儿童和学生用品安全守护行动，对老百姓反映强烈、社会舆论高度关注的玩具、文具、校服等产品，开展监督检查和专项整治。

据统计，2019年至2022年，各级市场监管部门共检查儿童和学生用品生产企业、重点商超和批发市场41.7万家（次），儿童和学生用品监督抽查9.4万批次，开展宣传宣贯活动3.2万场（次），解决了一批重点产品存在的质量问题、清理了一批违规生产销售的问题产品、查办了一批违法经营的大案要案，进一步撑牢了青少年儿童健康成长的“保护伞”。

三方面落实儿童和学生用品安全守护行动

市场监管总局质量监督司司长段永升表示，2023年，市场监管总局梳理人民群众反映强烈、社会舆论关注和风险较大的儿童和学生用品，重点在以下三个方面抓好行动落实：

重点产品方面：一是解压玩具、磁性玩具、弹射玩具、指尖陀螺、臭包、炸包、假水玩具、厨房烹饪套装玩具以及盲盒玩具等新兴“网红”玩具；二是圆珠笔刀、磁性文具等存在危险的文具；三是儿童及婴幼儿服装、校服等儿童纺织产品；四是婴儿床、游戏围栏、儿童头盔、多功能儿童推车、儿童摇篮摇椅、儿童爬行垫等婴童用品。

突出问题方面：一是聚焦“网红”玩具的化学、物理、可燃性危害问题；二是聚焦校园周边商店销售“三无”、警示说明缺失或年龄标识不规范的危险文具产品；三是聚焦儿童纺织产品绳带、pH值等安全性指标不合格问题；四是聚焦婴童用品有毒有害物质、结构不符合标准要求等。

重点监管措施方面：综合运用质量监管、执法稽查、信用监管、标准认证、缺陷产品召回、网络交易监管等多种手段，加强儿童和学生用品监督抽查和风险监测，强化生产销售企业质量安全主体责任落实，严格玩具、童车类产品、机动车儿童乘员用约束系统等强制性认证产品监管，督促电商平台履行法定责任和义务，自觉规范经营行为，完善儿童和学生用品相关标准体系，对生产销售企业质量违法违规行为实施联合惩戒，形成监管合力。

健全标准体系 推进国家标准“护苗”专项行动

据市场监管总局标准技术司一级巡视员国焕新介绍，2021年以来，市场监管总局持续开展国家标准“护苗”专项行动，加强规范儿童和学生用品的质量安全要求，为保护广大儿童和学生健康安全做好标准护航。

国焕新表示，在健全标准体系方面，市场监管总局会同教育部、工业和信息化部、卫生健康委等部门，积极推动轻工、纺织、化工、汽车等行业，共制定发布《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》《学生用品的安全通用要求》《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》《读写作业台灯性能要求》《中小学生校服》《玩具安全》系列国家标准等儿童和学生用品相关国家标准130余项，较为全面地覆盖了安全座椅、纺织服装、家具、童车、饮用器具、学生用品等领域，有力推动了儿童和学生用品相关行业健康发展、支撑了产品质量安全监管。

同时，国焕新表示，在强化标准宣贯实施方面，市场监管总局在标准委网站开设“护苗”专项行动标准云课专栏，动态更新儿童和学生用品相关标准解读视频，面向全社会免费公开，引导企业依标生产、提升产品质量安全水平，引导消费者科学合理地选购适用产品，进一步营造关爱保护儿童的良好氛围，保护儿童健康安全。

利剑高悬“零容忍” 从严查处儿童用品领域违法行为

据市场监管总局执法稽查局副局长南军介绍，去年以来，全国市场监管系统共查处儿童用品质量案件4371件，涉案货值1978.20万元。其中，查处儿童玩具案件1952件，涉案货值368.72万元；儿童服装案件997件，涉案货值318.06万元；儿童家具案件157件，涉案货值361.67万元，有力促进了儿童和学生用品质量提升。

南军表示，下一步市场监管部门将继续聚焦事关儿童健康安全的重点商品、重点领域和重点行业，充分发挥市场监管综合执法优势，集中力量、重拳出击，依法查处一批重要质量违法案件，曝光一批儿童和学生用品领域的典型违法案例，教育一批违法违规生产经营主体，促进儿童和学生用品市场规范健康发展，以高质量产品安全守护少年儿童健康成长。

加强召回管理 让孩子远离不良产品

据市场监管总局质量发展局二级巡视员李常青介绍，2022年至今，全国市场监管部门共实施缺陷消费品召回活动919次，涉及数量1692.3万件。其中，儿童用品召回308次，共计733.9万件，主要问题涉及有毒有害物质超标、小零件脱落、锐利边缘突出等。

李常青表示，召回是国际通行的产品安全监管制度，加强召回管理，有利于督促企业消除已售出产品的安全隐患。下一步，市场监管总局将持续加强儿童用品召回管理工作。

李常青还透露，今年“六一”期间，将继续组织总局缺陷产品管理中心和地方市场监管部门，开展“守护儿童安全远离产品伤害儿童用品安全行”活动，通过法规宣贯、专家解读、安全科普等形式，引导消费者关注儿童用品购买、使用等安全知识，让孩子远离不良产品伤害。

严格实施CCC认证 守住儿童用品安全底线

质量认证的本质属性是“传递信任、服务发展”，是市场经济条件下加强质量管理、提高市场效率的基础性制度。

据市场监管总局认证监管司副司长姚雷介绍，在加强儿童用品质量认证工作方面，市场监管总局主要开展了以下两方面工作：

一方面严格实施CCC认证，严守儿童用品安全底线。据统计，CCC认证制度实施以来，儿童玩具合格率由不足40%上升到96%，有效发挥了CCC认证保护儿童健康安全的作用。

另一方面，积极开展自愿性认证，推动儿童用品质量提升。相关部门支持并指导部分认证机构结合市场需求，开发了多项儿童用品高端品质认证项目。

姚雷表示，下一步，市场监管总局将继续严格实施儿童用品CCC认证，把好产品质量安全关，不断强化认证监管，切实保障儿童人身健康安全。同时进一步加大儿童用品自愿性认证工作力度，推动儿童用品质量水平不断提升，为儿童提供更安全、更优质的产品。

(责编：鲁婧、高雷)

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