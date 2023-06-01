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蚂蚁集团井贤栋：始终关注普通人 践行科技普惠

2023年06月01日14:05 | 来源：人民网
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6月1日，蚂蚁集团发布2022年可持续发展报告。报告显示，在2022年的探索中，蚂蚁坚持用科技创新求解社会问题，作答更普惠、包容、开放、绿色的可持续发展未来：2022年，蚂蚁持续攻坚前沿和底层数字科技，年度科研投入204.6亿元，实现3年翻番；通过数字支付降费让利和网商银行纯信用无抵押贷款累计服务8600万小微经营者；支付宝平台联合生态为395万商家提供数字化经营的小程序服务，商家小程序成交额年均增长49.2%；参与起草首个《小微企业绿色评价规范》，并累计完成623万家小微企业绿色评级，助力小微企业绿色发展。

“十九年前，蚂蚁创业伊始，我们就致力于用科技创新去解决社会问题。我们相信，商业价值和社会价值一体创造，是企业可持续发展的核心路径。”蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋在报告致辞中说。

2022年，蚂蚁集团升级了数字普惠、绿色低碳、科技创新、开放生态四位一体的可持续发展战略，将公司发展和价值创造，与国家和社会的发展大局，更紧密地结合起来。井贤栋认为，拼经济，谋增长，实现高质量发展，既是全社会的共识，也是蚂蚁集团作为负责任企业的使命所系。在他的理解中，高质量发展，是更充分、更均衡、更包容的发展，是更绿色低碳的发展，也是科技创新引领的发展。

井贤栋用四个案例阐示蚂蚁用科技创新解决社会问题的最新实践：在分布式数据库、可信原生基础设施、隐私计算等关键核心技术领域开源1500多个仓库，助力全社会的数字化转型；通过在储能电站植入可信上链模组，帮助中小企业进行有效的电力调节，降低电费支出，走向绿色转型；卫星遥感信贷技术“大山雀”帮助果农获得普惠便捷的金融服务；参与全球发套贸易的小微企业，在蚂蚁万里汇“全球远航计划”的支持下，可以轻松实现一个账户卖遍全球。

回顾创业十九年的历程，井贤栋提出，如果把蚂蚁的可持续发展历程归为一点，就是蚂蚁一直在践行着科技普惠的理念。“科技是我们能力的内核，是我们服务客户的基础，我们重点布局人工智能和数据要素根技术，并恪守平等、尊重、可信、负责的科技伦理规范。普惠是我们创业的初心，是我们业务最基本的出发点，我们始终关注普通人，关注中小企业，为每一个人、每一家企业创造机会，就是为全社会创造机会。”他说。

(责编：董童、李源)
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