你觉得最“硬核”的交通工具是什么？高铁？飞机？很多人往往都忽略了，其实火箭也是交通工具的一种。

数千年来，深邃的宇宙一直吸引着人类去不断探索。追月嫦娥的神话、敦煌飞天的壁画……无不寄托着古人对天空的向往。在我们如今的现实世界里，在我们真正飞向宇宙的过程中，火箭，是目前唯一的非传统交通工具。我国刚刚建成空间站的“一砖一瓦”，就是由火箭一趟趟地运入苍穹，像是奔走在宇宙的“快递员”。

2022年，中国空间站建造是我们国家航天事业发展的头等大事，空间站最新“T”字造型包括天和核心舱、梦天实验舱、问天实验舱、神舟载人飞船和天舟货运飞船，共三舱两船五大模块。这“三室两厅”先后由长征5B、长征2F和长征七号三型火箭运送上天。

为啥需要三型火箭搭配组合？这三型火箭各自的职责又分别是什么？

简单来说，长征5B、长征2F和长征七号和这三型火箭就是为我国载人空间站建造专门研制的一套“组合拳”，分别执行空间站舱段、载人飞船、货运飞船的发射任务。配合协作也是一切开端的前提，这三型火箭，在火箭运力、可靠性、生产准备周期、发射场地面支持系统恢复、试验队员配备等多维度综合测试下，表现非常优秀，最终成为执行空间站建造任务的最佳选择。

除此之外，这三型火箭也都拥有各自的“独门绝技”与精巧结构，在自动驾驶技术方面也是一骑绝尘，要不怎么说是“最硬核交通工具”呢！

国之大者，任重千钧。1970年，长征一号将我国第一颗人造卫星送入太空，而今，长征系列火箭也即将迎来第500次发射。想了解更多我国火箭的“黑科技”和那些科幻片中关于航天的想象愿景究竟能否变为现实吗？本期《云上课堂》，就由火箭设计师钱航带大家打开“太空快递车”图鉴。

(责编：徐婵、赵欣悦)

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