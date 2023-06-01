人民网北京6月1日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，今日，在距离深圳西南约200公里的恩平15-1平台上，油田开发伴生的二氧化碳被捕获、分离、加压至气液混合的超临界状态，通过一口二氧化碳回注井，以初期每小时约9吨的速度回注至距平台3公里、海底地层800多米的咸水层中，我国首个海上二氧化碳封存示范工程项目正式投用。

我国首个海上二氧化碳封存示范工程示意图。受访者供图

“该项目的成功投用，标志着我国已拥有海上二氧化碳捕集、处理、注入、封存和监测的全套技术和装备体系，对我国实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。”据中国海油深圳分公司副总经理邓常红介绍，二氧化碳回注的地层具有“穹顶”式的地质构造，该地质构造类似一个倒扣在地底下的“巨碗”，具有自然封闭性，能实现二氧化碳长期稳定封存。该项目预计每年可封存二氧化碳30万吨，累计将超过150万吨，相当于植树近1400万棵。

我国首个海上二氧化碳封存示范工程项目在恩平15-1平台投用。受访者供图

记者了解到，恩平15-1平台是亚洲最大的海上原油生产平台，作业水深约80米，所在油田群高峰日产原油超过7000吨。恩平15-1油田伴生气的二氧化碳含量高达95%，若按常规模式开发，二氧化碳将随原油一起被采出地面，不仅对海上平台设施和海底管线造成腐蚀，还将增加我国二氧化碳排放量。

为此，中国海油在恩平15-1油田实施二氧化碳封存示范工程，开展地质油藏、钻完井、工程一体化关键技术研究及应用。“我们创新应用7项国内首创技术，自主研发制造出我国首套海上二氧化碳封存装置，自主设计实施了我国首口海上二氧化碳回注井，实现了二氧化碳的零排放。”中国海油恩平油田总经理万年辉说。

作业人员正在中央控制室监看二氧化碳回注情况。受访者供图

记者梳理，我国海域沉积盆地分布广、地层厚度大、圈闭多，具备二氧化碳封存的良好地质条件。今年1月，自然资源部首次发布海上二氧化碳地质封存潜力评价结果，预测封存量达2.58万亿吨。

“恩平15-1油田二氧化碳封存示范工程项目的成功投用，奠定了未来‘岸碳入海’的技术支撑和现实条件，为粤港澳大湾区乃至全国提供了快速降碳的可行方案，也为沿海高排放企业开辟降碳环保新路径。”中国海油集团副总经理周心怀表示，目前，中国海油已经在广东惠州启动我国首个千万吨级碳捕集、利用与封存集群项目，未来将捕集大亚湾地区排放的二氧化碳，通过管道、船舶等方式输送到海上进行封存。

(责编：王连香、高雷)

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