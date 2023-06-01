人民网北京6月1日电 （欧阳易佳）据国家林草局消息，近日，国家林草局依据《防沙治沙法》、各相关部门“三定”规定以及国务院批准实施的《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》，制定《规划》重点任务分工方案，并印送中国防治荒漠化协调小组、国家能源局，各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，共同推进防沙治沙高质量发展，保障《规划》防沙治沙目标任务全面完成。

方案分为规划指标分工、防治措施分工、保障机制分工等3个部分，共20条。其中目标任务两条，明确了“十四五”时期和到2030年规划任务分工。防治措施10条，重点对沙化土地分类保护，重点区域综合治理及适度发展绿色生态沙产业进行任务分工。保障措施8条，重点对组织保障、配套政策、经费保障、科技支撑、国际合作、宣传教育等进行任务分工。以上分工均明确了牵头部门，中国防治荒漠化协调小组其他成员单位配合完成，各省级人民政府组织实施。

中国防治荒漠化协调小组1991年经国务院办公厅批准成立，前身为全国治沙工作协调小组，后更名为中国防治荒漠化协调小组，对外称《联合国防治荒漠化公约》中国执行委员会。协调小组由国家林草局局长任组长，国家林草局、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、水利部、农业农村部等18个部门相关负责人任协调小组成员，并在国家林草局下设办公室承担日常工作。协调小组成立以来，成员部门各司其职、密切配合，在研究解决全国防治荒漠化工作重大问题、推动我国履行《联合国防治荒漠化公约》等方面发挥了重要作用。

(责编：王连香、高雷)

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