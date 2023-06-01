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提振消费信心 业界创新举措护航食品安全

2023年06月01日14:37 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （记者乔雪峰）食品安全大过天。近年来，随着食品安全领域一系列措施的出台实施，我国食品安全形势稳中向好，如何保障产品品质并得到消费者的认同变得越来越重要。

为积极营造让老百姓吃得健康、吃得放心、吃得安心的食品安全环境，全国各地多措并举深入推进食品安全创建工作走深走实，提升人民群众对食品安全工作的满意度。同时，越来越多的行业企业，也通过打造“透明工厂”等诸多方式，与消费者面对面，让消费者能看到产品的制作过程，对产品的品质有进一步的了解，进而提振消费者信心。

有关业内人士表示，食品安全是当前的重中之重，公开透明，勇于接受公众监督，是行业企业向公众展示硬实力最直接的一种方式，只有这样才能赢得消费者的认可。

近日，统一老坛酸菜四川供应商道泉工厂迎来了一批客人，他们在现场体验老坛酸菜的生产全过程，了解产品的制作工艺以及对制作过程进行监督，十年来，共接待超过三万名消费者进厂体验。

记者了解到，对于不能亲自前往工厂参观体验的消费者，可以通过扫描酸菜包上的二维码来查询酸菜包的生产厂、坛房实景等信息。此外，还开通了统一企业生产厂+酸菜包厂的直播或回放，以实际行动让工厂变得更“透明”，接受广大消费者的监督。与此同时，统一企业同期发布了老坛酸菜牛肉面的全新产品包装以及全新IP形象“统一老坛爷爷”。

民以食为天，食以安为先。维护食品安全关乎群众身体健康、生命安全。有专家表示，如今，开放工厂参观等方式让产品制作过程变得很“透明”，消费者可以与企业近距离交流，进一步提升了双方的情感信任度，增加了产品品质的进一步提升。

该专家表示，相信在多方的努力下，我国食品安全状况会变得越来越好，无论工厂透不透明，社会各界监不监督，产品品质都会得到保障，让老百姓吃得安心、吃得放心。

(责编：王连香、高雷)
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