原标题：滴滴货运开启毕业搬家季，60多城同步上线优惠活动

一年一度的毕业季即将到来，大学毕业生们准备踏上人生新征程。为给广大毕业生提供更优惠贴心的服务，6月1日至8月31日，滴滴货运正式启动2023毕业搬家季活动，活动期间用户可领取205元优惠券包，未使用过滴滴货运搬家服务的用户还能参与“新用户优惠60元”活动。

毕业标志着全新人生的开始，在校几年积攒下来的点点滴滴，也变成大大小小的行李，毕业搬家因此成了一个不小的工程。好在随着移动互联网服务的发展，搬家服务也越来越方便。滴滴货运目前已在北京、上海、杭州、成都、南京、重庆等60多个城市提供搬家服务，承诺价格透明、服务规范、收费清晰合理。

毕业搬家季期间，滴滴货运推出“不合理收费双倍赔”承诺，搬家过程中若出现不合理收费，用户可向平台申诉，经核实后，用户即获得不合理收费的双倍赔付。

滴滴货运负责人表示，平台在收费和服务环节严格把控，设立 “全流程”搬家服务标准和检查机制，涵盖线上接单致电、搬前确认、旧居搬出等12个环节，并对于全流程收费标准也有明确规范，用户不仅可以在APP端清晰看到收费明细，还可对司机师傅的服务进行评价。截至目前，滴滴货运的搬家服务五星好评率超过96%。

毕业离校，有的同学轻装简行，有的则收获满满，针对不同的搬家需求，滴滴货运提供 “便捷小搬”“省心中搬”“专业大搬”三种搬家套餐，还提供“全程搬”“协助搬”“仅用车”三种搬运服务选择，用户可根据物品情况选择合适的搬家套餐。此次滴滴货运毕业搬家季的205元优惠券包，即包含了“满800减80，满500减50，满300减30”的全程搬满减券，又包含了“满200减20，满100减15，满60减10”的协助搬/仅用车的满减券，满足用户的各种不同需求。

除滴滴货运自有搬家服务外，用户在平台还可选择蓝犀牛、四通、易丰、海豹、你好搬家等第三方搬家公司服务，集合最优质的搬家公司，用户可以一个平台轻松比价，再根据自己的需求和偏好任意选择。

滴滴货运负责人表示，未来滴滴货运将会不断丰富服务内容、提升服务标准，为用户提供更专业省心的送货、搬家服务。

(责编：曹淼、李源)

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