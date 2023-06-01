原标题：指尖办政务 “长三角交政通”服务登陆交通银行APP

“你知道附近哪里有充电桩吗？”“您在我们手机银行APP上就可以查到，您点这里，路况也能查询到。”在交行客户服务经理的指导下，刚办完业务的上海新能源车主王先生顺便“尝鲜”了一把手机银行新功能——长三角交政通，直呼贴心。

5月26日，“长三角交政通”线上服务正式在交通银行手机银行App上线，支持用户办理长三角三省一市的线上政务服务事项。记者登录交行手机银行“长三角交政通”专区进行了体验，民生价格查询、食品安全追溯、高考成绩查询、婚姻登记预约……相关政务服务覆盖了社会民生的方方面面。同时，对企业也提供了许多便利，已开放服务功能包括部分城市个体户开业、企业基本信息查询、企业综合服务等。

据悉，首批上线事项由上海“随申办”、江苏“苏服办”、浙江“浙里办”、安徽“皖事通”等省(市)级政务平台提供。本次上线，是落实2023年长三角“一网通办”工作要点中“赋能银行线上平台提供政务服务”的有力举措，促进政务平台和交行自有平台“双向赋能”。

早在2022年，交行就在长三角地区推出了“交银e办事·交政通”政务服务品牌，并在第四届长三角高层论坛上发布。交行在长三角地区全部网点向自助终端引入人社、医保、住建、公积金、养老等高频政务事项，通过科技赋能，将银行网点建设成为群众身边的“政务办事大厅”，有效打通政务服务“最后一公里”。此后，在长三角三省一市政务服务和数据资源主管部门的牵头指导下，交行积极参与项目推进，进一步深化银政合作数字化场景建设，在网点自助机具的基础上，积极向线上渠道引入政务服务事项。

交行相关负责人表示，交行将积极践行国有大行责任担当，以服务长三角一体化发展国家战略为己任，做好“一网通办”改革银政合作事项的适配落地，推动金融科技赋能政务服务。下一步，交行将持续加强银政融合线上服务创新，以“金融+科技”助力提升人民群众获得感、幸福感和安全感。

(责编：董童、李源)

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