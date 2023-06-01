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科技部印发《人类遗传资源管理条例实施细则》

2023年06月01日18:52 | 来源：新华社
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新华社北京6月1日电（记者胡喆）记者从科技部获悉，为深入落实《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》，进一步提高我国人类遗传资源管理规范化水平，科技部近日印发了《人类遗传资源管理条例实施细则》。《实施细则》共七章、七十八条，自2023年7月1日起施行。

据悉，为加强人类遗传资源管理，促进人类遗传资源有效保护和合理利用，科技部在《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》出台后，启动了《实施细则》制定工作，经广泛征求国务院有关部门、省级科技行政部门、有关科研机构、企业、专家学者和公众意见并充分研究和吸收后，形成了《实施细则》。

科技部社会发展科技司有关负责人介绍，《实施细则》以《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国科学技术进步法》等相关法律为基础，以问题和实际需求为导向，细化落实《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》。

《实施细则》的总体思路：一是贯彻落实《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》等法律法规，依法行政、履职尽责，科学、严谨、高效地开展人类遗传资源管理；二是明确中央和地方在人类遗传资源管理方面的职责，推动建立一体化的监督管理机制；三是明晰管理界限，深化“放管服”改革，强化关键环节管控，在坚决维护国家生物安全的前提下，该管的坚决管住、该放的切实放开；四是实现制度实施的可及性，在行政许可、备案、安全审查各个环节完善程序性规定，强化监督检查和行政处罚的具体措施，依法依规保障人类遗传资源管理工作的高效运作。

(责编：卫嘉、白宇)
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