人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

两部门推进《国家水网建设规划纲要》贯彻落实

2023年06月01日23:03 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京6月1日电 水利部、国家发展改革委1日联合召开贯彻落实《国家水网建设规划纲要》会议，要求牢牢把握国家水网建设的总体要求和目标任务，构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网。

　　会议指出，党中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，是我国水利发展史上具有重要里程碑意义的大事，要深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，勇于并切实扛起加快构建国家水网的历史使命。

　　会议强调，把联网、补网、强链作为重点，优化水利基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建国家水网之“纲”，织密国家水网之“目”，打牢国家水网之“结”，建设数字孪生水网，进一步提升水旱灾害防御能力、水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供有力的水安全保障。

　　会议要求，认真落实中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制，全面调动各方积极性、主动性、创造性，统筹推进、合力攻坚，加快实施进度，完善体制机制，强化科技支撑，确保如期完成《国家水网建设规划纲要》确定的各项目标任务。

　　中共中央、国务院印发的《国家水网建设规划纲要》5月25日发布，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。规划纲要提出，到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。

(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：我国工业绿色发展取得积极成效
　　人民网北京6月1日电 （记者申佳平）“工业是中国经济发展的根基，是推动经济提质增效的主战场。加快工业绿色发展是完整、准确、全面贯彻新发展理念的战略要求，是推进新型工业化的应有之义，是促进全球可持续发展的大势所趋。…
我国首个区块链技术领域国家标准获批发布
　　人民网北京6月1日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，《区块链和分布式记账技术 参考架构》（GB/T 42752-2023）国家标准正式发布。这是我国首个获批发布的区块链技术领域国家标准，进一步加快了我国区块链标准化进程，为区块链产业高质量发展奠定了基础。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部