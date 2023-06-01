新华社北京6月1日电 水利部、国家发展改革委1日联合召开贯彻落实《国家水网建设规划纲要》会议，要求牢牢把握国家水网建设的总体要求和目标任务，构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网。

会议指出，党中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，是我国水利发展史上具有重要里程碑意义的大事，要深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，勇于并切实扛起加快构建国家水网的历史使命。

会议强调，把联网、补网、强链作为重点，优化水利基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建国家水网之“纲”，织密国家水网之“目”，打牢国家水网之“结”，建设数字孪生水网，进一步提升水旱灾害防御能力、水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供有力的水安全保障。

会议要求，认真落实中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制，全面调动各方积极性、主动性、创造性，统筹推进、合力攻坚，加快实施进度，完善体制机制，强化科技支撑，确保如期完成《国家水网建设规划纲要》确定的各项目标任务。

中共中央、国务院印发的《国家水网建设规划纲要》5月25日发布，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。规划纲要提出，到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。

(责编：袁勃、胡永秋)

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