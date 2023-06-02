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重庆北碚“直通车”助力民企——

工贸公司扩产记（经济新方位·支持民营经济发展）

本报记者 姜 峰
2023年06月02日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：国家税务总局、市场监管总局等
　　制图：张芳曼

　　初夏。重庆北碚，嘉陵江畔。

　　登高俯瞰，西南岸的68亩工业用地，方方正正，已平整如台。有人阔步迎上来，上身套着浅灰色工作服，约莫一米八的个儿头，开口就是大嗓门，抑扬顿挫，重庆味儿分外浓：“我是杨鸿德，不是啥子杨董，叫我老杨就好喽。”握着他的手，就像被铁钳夹住，这是一双干了多年汽车钣金活的手。

　　扩产升级在望，智能化新厂房马上就要破土动工，经营工贸公司的老杨说，这是他的二次创业。

　　幸福的烦恼

　　企业快速发展，厂区空间严重不足

　　营收成倍增长，企业走上发展快车道，然而这也给老杨带来“幸福的烦恼”。

　　忆当初，老杨感叹白手起家开头难：16岁“子承母业”顶了缺，当过油漆工、铁道工，干过采购员，兜兜转转二十余载，原先的单位企业改制，是留是去？那是2004年，正值不惑之年的杨鸿德，还想闯一番事业，咬咬牙：下海！

　　拿出全部家底，凑够了开公司的20万元启动资金。“起名叫‘腾海工贸’，为啥子？租个厂房，不到500平方米，前店后厂，半工半贸，做些汽车钣金零部件，就是小作坊嘛。”老杨当总经理，爱人来帮忙，还有仨技术工，统共5个人，“采购了3台冲床、1台剪板机、1台油压机，钱不够，只好分期付款，那会儿叫啥——赊账！”

　　北碚区经信委副主任朱子华与老杨打交道多年，接过话头调侃道：“招商落户到咱这儿的时候，你可是‘大老板’了哟。”可不，一拼质量，二拼信誉，每天起早贪黑，从最早“零敲碎打”，逐步跻身为车企的一级供应商，加之乘上了国产汽车快速发展的东风，2010年搬迁到北碚的这片厂区时，杨鸿德的公司年产值已有数千万元，“脚下这几十亩地，那会儿还空荡荡的。”

　　现如今，到生产车间一转，800多名员工，已经挤得满满当当。尤其是前几年，争取到自主品牌头部车企的大订单，供应新能源汽车零部件，三年三上新台阶：2019年，公司营收3.4亿元；2020年，6.2亿元；2021年，9.6亿元……生产线上，上百只机械手昼夜运转，映衬出新能源汽车行业的红红火火，可老杨对生产半自动化的现状不满足：一来，订单激增，老厂区空间严重不足；二来，产业迭代升级，建设全智能化工厂势在必行，与其“旧房改造”，不如“另起炉灶”。

　　“不能‘吃老本’，必须向前闯！”创业已近二十载的老杨，不改初衷。可重庆主城“七山二水一分田”，随着经济社会飞速发展，工业用地资源日益稀缺，他太清楚了。要不要挪个窝，远涉相对陌生的周边区县投资办厂？

　　欣喜的转机

　　诉求上了“直通车”，一个多月就敲定项目用地

　　正纠结，事情有了转机——北碚区领导不请自来。

　　参观车间，进行座谈，杨鸿德“按部就班”介绍着公司情况。

　　听说区里的领导这次来，主要想了解企业还有哪些困难，饶是心直口快的老杨，当时“窝心底的话还是在喉咙里打了几个转转”。提出来，能不能解决？老杨犹豫片刻，“索性直说嘛，请政府协调，让咱能扩大生产、提质升级！”

　　意想不到的是，短短几天后，电话就打了过来：相关部门梳理出了符合腾海工贸生产建设需求的地块清单，马上可以安排考察。

　　原来，去年北碚区出台了联系服务民营企业“直通车”制度——印发的操作细则只有两页纸，归纳其要点就是：

　　全区规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、国家重点服务业企业等四类规模以上民营企业，由31位区级领导分头对接、责任到人；非“四上”民营企业，也由各镇街领导班子全覆盖联系。

　　企业反映的问题，首问负责，5个工作日内反馈处理情况；联系服务人员每年实地走访企业应不少于一次，需主动留电话、加微信，保证“一对一”直通，无事不得扰企；困难问题解决情况纳入年度考核；重难点问题，由民营经济发展服务局统筹，提级上报研究。

　　老杨的诉求，直接上了区里的专题调度会，解决方案很快拿出来。接下来，相关部门负责人陪着老杨先后6次现场考察，与企业就项目合作协议反复沟通，历时一个多月，就敲定了项目用地并完成签约。

　　“‘直通车’制度启动至今，仅31位区级领导联系的企业就收集问题736件，已办结695件。”北碚区民营经济发展服务局局长蒋娅介绍。说起这民营经济发展服务局，也是作为重庆民营经济综合改革示范试点区的北碚在全市首创。“民营企业是北碚经济发展当之无愧的主力军，由一个专门机构来统筹服务，很有必要。”蒋娅说。

　　政府做好服务，企业也不含糊——腾海工贸计划投资8亿元，建设一座包括2条大型冲压生产线、6条热成型生产线、10条焊接生产线的全自动化智能工厂，生产强度高、重量轻的新能源汽车车身及底盘钣金零部件。老杨踌躇满志：“今年开工建设，明年在新厂房过春节！”

　　北碚区出台“直通车”制度之初，全区“四上”民营企业为382家；而今年“直通车”落实责任到人时，这个数字已经扩大到了440家。

　　算下来，每位区级领导联系服务的“四上”民营企业又多了两家——越“通”越多，这才对哩！

　　发展的信心

　　智能化改造助力降本，攻关高附加值产品

　　问题解决了，服务工作是不是也该告一段落？

　　不。

　　相关部门举一反三：如果提早对接、主动跟进，腾海工贸的扩产升级是不是能更早实现？这样，企业发展不就赢得了更多先机？

　　腾海扩产，看似“一功”，实则一课。

　　“不能让项目等规划、‘土地晒太阳’，而要‘规划推着项目走’。”了解到腾海工贸的新厂房建设需求后，北碚区规划自然资源局主动作为、靠前服务，全程介入指导企业的建筑方案设计，“审图纸、提意见，都是微信、邮件往来，不需要跑部门，更避免走弯路，帮助企业以最短时间达到方案的审查深度”，区规划自然资源局副局长蔡丹对这片即将拔地而起的新厂房，了解程度恐怕不逊于老杨。

　　还有意外之喜：腾海工贸的工作人员到政务大厅办件时，区住建委窗口的办公人员一梳理，发现企业符合社会投资小型低风险项目优惠政策的适用条件。按要求，需相关六部门认定，不等企业挨个去盖章，“我们把多家单位组织到一起开会，逐条评，现场审，一次性签字出具了认定结果”，区住建委建管科科长黄河细数起适用优惠政策的好处，“与一般社会投资项目相比，不仅审批时限由50个工作日缩减为21.5天，办理速度大幅提升，而且审批事项也由13项减少为6项，减免了扩建厂房配套费等，实实在在帮企业节省开支150余万元！”

　　“不要等工期，最好边建设、边安装、边调试、边生产”“这个行业大进大出，面上热闹，其实利润率就像刀片一样薄，智能化改造有助于节流，也要开源呐，还得攻关高附加值的产品”……坐在老厂区，畅谈新未来，腾海工贸的这场会，越聊越热乎。

　　临别，老杨说：“明年公司就成立20年喽，到新厂搞个小庆，各位要来赏光哟！”已届花甲之年的老杨，焕发“第二春”。

 

　　■记者手记

　　做好民营企业的贴心人

　　党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视民营经济发展，强调“民营企业和民营企业家是我们自己人”。党的二十大报告明确提出“促进民营经济发展壮大”的重要要求。

　　作为营商环境创新试点城市的重庆，把民营经济发展摆在突出位置；作为重庆民营经济综合改革示范试点区的北碚，着力破解制约民营经济发展的卡点、难点、堵点、痛点。老杨的企业扩产升级的故事，就是一个做好民营企业贴心人的生动事例。

　　改革开放以来，无数个创业者的锐意进取，为我们的经济发展和市场繁荣开拓出一片广阔天地。把民营企业当自己人，就要拿出切实政策支持民营经济发展壮大，为民营经济高质量发展持续注入动力和信心。给民营企业当贴心人，就要打造一流营商环境，推动服务直达快享，让广大民营企业放开手脚，轻装上阵，专心致志弄潮商海。

　　作为政府组成部门的民营经济发展服务局，打通了过去分散在各个条块的工作职能，一个牌子统筹抓总，让民营企业认准了“娘家门”；联系服务民营企业“直通车”制度，实现了“一对一”全覆盖，操作细则简明扼要，政策效果立竿见影，真正通到了“家门口”……聚焦民营企业发展急难问题，整合各方资源想法子、搭台子、引路子，类似的改革创新举措在北碚区还有很多：比如，实施科技型企业“育苗造林”工程，全社会研发经费投入强度达5.09%，保持全市第一，是为破解创新难；构建“2+3+N”助推民营经济发展金融举措体系，累计为区内近千家民营经营主体提供资金支持超过30亿元，是为破解融资难……一系列改革创新举措，让民营企业感到贴心，归根结底在于4个字：精准服务。

　　北碚区的尝试，正在巴山渝水创业热土上发挥着示范作用，而这不过是全国上下支持民营经济发展的一个缩影。做好民营企业的贴心人，我们期待这样的积极探索越来越多。

　　《 人民日报 》（ 2023年06月02日 02 版）

(责编：胡永秋、袁勃)
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