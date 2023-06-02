本报记者 常 钦 庞革平

图①：浙江省德清县禹越镇天皇殿村一家蚕茧收购点，农民在筛选优质蚕茧。

谢尚国摄（人民视觉）

图②：贵州省纳雍县龙场镇小营社区刘艳香服饰加工坊里，务工人员在加工围裙。

杨 英摄（人民视觉）

图③：江苏省如皋市长江镇五零社区启杰家庭农场的麦田里，农民驾驶收割机收获小麦。

吴树建摄（人民视觉）

数据来源：国家统计局

制图：沈亦伶

编者按：增加农民收入是“三农”工作的中心任务，也是扩大内需、促进城乡经济循环的重要措施。

国家统计局发布的数据显示，去年农村居民人均可支配收入首次迈上2万元这个新台阶，城乡居民收入相对差距持续缩小。今年一季度，农村居民人均可支配收入继续保持增长势头，同比名义增长6.1%，实际增长4.8%，比去年全年提高0.6个百分点。

如何进一步稳定农民收入基本盘、拓宽增收面？本报记者走进农村，与农民朋友一起细算增收账，透过一家一户的小账本，看农民持续增收背后的原因及政策举措，凝聚合力，让亿万农民腰包越来越鼓、日子越过越红火。

种蔗大户韦金权——

甘蔗高产高糖“双高”种植，每亩增收1400元

【账本】

正值甘蔗田间管理期，广西壮族自治区崇左市江州区濑湍镇板兰村村民韦金权的蔗田里，大马力拖拉机往来穿梭，中耕、施肥、碎土、培土、除草，几道工序一次完成。

“我们家种了30亩甘蔗，去年亩产超过6.5吨，每亩收入3600多元，增加了1400元，全年种蔗总收入超过10万元。”韦金权说。

同样是种蔗，产量为何大增？“主要是糖料蔗高产高糖‘双高’标准种植的功劳。”韦金权细说其中的奥秘。

过去，30亩地分散在18处地方，由于地块分散、管理水平低，忙活一年，每亩甘蔗收入只有2000元。“小地块只能用牛耙，耕不深，还费时费力。土地整合后，用上甘蔗种植机，一天可种植十几亩，效率是人工种植的十几倍。”韦金权说。

甘蔗“双高”建设，带来了新的种植方式。村里成立甘蔗种植专业合作社，蔗农用土地入社，成为合作社的社员。韦金权介绍，“社员能享受耕、种、收机械化服务，还有团购化肥和农药等优惠。”

江州区出台对甘蔗“双高”基地蔗农的肥料、蔗种、机械化种植和管理、病虫害防治等一系列扶持政策，联合5家龙头企业，每年投入3.5亿元，让广大蔗农受益。“我们与糖厂签订了保价收购的合同，销路不愁，付款还快，再加上每亩350元的补贴，大家种蔗信心更足了。”韦金权说。

据悉，2022—2023年榨季，江州区农民种蔗总收入26.61亿元，人均种蔗收入1.59万元。

“种甘蔗让我过上了‘甜蜜生活’。”韦金权说，这几年家里盖起了楼房，买了小汽车，“相信往后的生活会越来越好！”

【连线】

家庭经营性收入占农民收入的1/3左右，是重要的收入来源。

“提高农民家庭经营性收入，要在提高农业劳动生产率上下功夫。”中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯说，要坚持因地制宜、因村施策，宜种则种、宜养则养、宜林则林，把产业发展落到促进农民增收上来。要注重发挥新型农业经营主体的带动作用，培育各类专业化市场化服务组织，把小农生产引入现代农业发展轨道。要深入推进农业供给侧结构性改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，调整优化农业结构，提高农业附加值。

农业农村部提出，今年实施全国乡村重点产业提升行动，培育一批资源优势明显、成长性好、带动力强的支柱产业。深入开展新型农业经营主体提升行动，强化示范引领，力争到2025年每个省份培养1000名左右新型农业经营主体辅导员。实施农业社会化服务促进行动，大力发展代耕代种、代管代收、全程托管等社会化服务，鼓励区域性综合服务平台建设，促进农业节本增效、提质增效、营销增效。

返乡创业者误坚——

手艺饭越吃越香，餐馆营业额增加5倍多

【账本】

西藏自治区江孜县达孜乡古啦餐馆后厨，扎西央宗起锅、颠勺、浇汁，不一会儿，一盘香气扑鼻的红烧茄子被端上餐桌。举手投足之间，透出利落劲，“我能做30多种菜品，还是这家餐馆的领班，一年收入6万多元。”

“多亏了县里举办的烹饪技能培训班，培养了好师傅，让我们的生意越来越红火。”餐馆经营者误坚接过话头。

“前几年，我和弟弟在外地打工，干的是体力活，不是长久之计。”误坚说。随着县域经济蓬勃发展，越来越多农牧民返乡创业，误坚开了一家特色餐馆。

然而，餐馆菜品单一，回头客很少。“年底一盘算，刨除开销，剩不下多少。”误坚坦言。2020年，县人社局就业技能培训班开班授课，“这简直是为我量身打造的！”结束45天培训后，误坚又主动申请延期30天。学以致用，有了技术，菜品种类丰富了，如今餐馆营业额增加了5倍多，纯利润30多万元，还招收了10多名乡亲务工。

“有了一技之长，手艺饭就能越吃越香！”腾出手来的误坚，入股了县里的西酥啦餐馆。最近，他又在筹备开一家200多平方米的饭店，“顺利的话，年收入能比现在餐馆翻一番，带动30多人就业。”

江孜县人社局局长强珍介绍，今年一季度，江孜县餐饮等产业带动农牧民增收1518.2万元。

【连线】

国家统计局数据显示，今年一季度，全国外出务工农村劳动力总量约1.8亿人，比上年同期增长2.3%。农村外出务工劳动力月均收入4504元，同比增长1.5%。

“工资性收入占农民收入的四成左右，要进一步促进就业创业拓岗增收。”北京师范大学乡村振兴研究院院长张琦说。一方面，要促进就近就业增岗。目前超过3/4的农民工在省域内就业，超过一半在县域内就业。要顺应这种趋势，发展比较优势明显、带动能力强、就业容量大的县域富民产业。另一方面，要加大外出就业稳岗。开展外出务工农民技能培训，加强就业指导服务，引导农村剩余劳动力有序进城就业。

就业是巩固拓展脱贫攻坚成果的基本措施。国家乡村振兴局提出，今年实施防止返贫就业攻坚行动，确保脱贫劳动力就业规模稳定在3000万人以上。为抓好创业就业促增收，农业农村部提出，实施农村创业创新带头人培育行动，加强农业创业创新园区和孵化实训基地建设，开展高素质农民培训，带动农民就地创业、就近就业。

顺应县域农民工流动变化趋势，今年年初，人社部等9部门联合印发通知，提出适应乡村振兴、新型城镇化、城乡融合发展等战略要求，着力提高县域农民工就业质量和技能水平，维护劳动保障权益，扩大县域基本公共服务供给，强化基层服务能力。

村支书胡海云——

产业融合发展，田园综合体不到半年收入185万元

【账本】

江西省永新县高桥楼镇拿溪村农旅基地里人头攒动，万婴幼儿园的100多名小朋友在田里体验插秧、抓鱼，孩子们尽情奔跑，有的手上抱着刚抓到的鱼，笑得开怀。

“田还是那片田，思路一变天地宽。”拿溪村党支部书记胡海云介绍，稻鱼共生，一田双收，有机大米卖到了每斤15元，稻田鱼、稻田鸭也成了周边酒店的抢手货。80户村民通过土地入股、资金入股等方式，每户每亩年增收1500元。

稻渔综合种养步入正轨后，胡海云开始谋划农文旅融合发展。村里吸引企业联合打造田园综合体，种养基地变身为农旅基地，不到半年，门票收入125万元，餐饮收入60万余元。趁热打铁，基地推出了农耕体验、耕读教育、文艺采风等学生素质拓展、团建等项目，招收了长期工18人，发放劳务工资累计达400多万元。

基地的火热人气带旺了乡亲们的好日子。周边村民在基地两侧支起小摊，卖起了土特产。村民李铁秀在基地负责厨房后勤，每个月固定工资4000多元，今年种了8亩西瓜，预计年收入能达10万元。

“产业融合发展，村集体收入也越来越多。”胡海云算起账来：去年，村里流转的山场和田地租金17万元，水上乐园项目租金9万元，光伏发电收益9万元，蔬菜大棚租金3万多元，“今年新种了50多亩西瓜和70多亩水稻，设立了一个就业帮扶车间，村集体收入还能再上个台阶。”

融合发展拓宽增收渠道。永新县农业农村局局长郭页发说，县里推进11个农旅融合发展示范项目，下一步将从主体、产业、市场、科技等方面入手，推动农业与文旅功能优势互补，激发“乘数效应”，延展乡村产业链价值链。

【连线】

产业融合发展，拓宽了农民增收渠道。目前参与农业全产业链建设的农民，人均可支配收入比其他农民高30%以上。

“壮大农村集体经济，是引领农民实现共同富裕的重要途径。农民财产性收入还有很大潜力和空间可以挖掘。”农业农村部管理干部学院乡村振兴研究中心主任彭超说，要推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，在融合发展中让农民更多分享产业增值收益，各地应因地制宜，探索资源发包、物业出租、居间服务等发展模式，确保集体资产保值增值、集体成员共享收益。

农业农村部提出，稳妥推进农村土地制度改革，激活农村“沉睡资源”，开展集体收益分配权抵押担保、有偿退出等试点，让农民获得更多的财产性收入。

（李梅英、陆华勇参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年06月02日 18 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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