原标题：吉林医药学院与兰洋科技共建实习就业基地

5月29日，兰洋（宁波）科技（以下简称“兰洋科技”）与吉林医药学院进行吉林医药学院实习就业基地签约，将共同推进面向未来的科技人才培养。

兰洋科技副总经理林子杰表示，兰洋科技成立三年来，已成长为行业头部的浸没式液态散热整体解决方案技术服务提供商，实现了小型化电子设备浸没式液态散热。公司的研发实力强劲、核心优势明显，可为IDC、PC、新能源储能、5G基站、投影仪、航空航天等领域提供高效节能的散热终端产品和技术服务。

兰洋科技副总经理王梦骋从产学研、人才培养、项目合作等三个方面介绍了校企合作的意义和途径。他认为，产学研是基础，将通过课程开设、课题研究、理论输出、应用示范等，加强学校和企业的合作；人才培养是重点，将通过人才引进、人才培养、政策倾斜等举措，切实发挥人才的作用；项目合作是途径，将通过共同申报项目、参与科技竞赛等活动，和学校深度捆绑，通过项目合作发现新机会、寻找新合作、挖掘新人才。

吉林医药学院校长蔡建辉表示，共建实习就业基地，就是探讨校企协同发展的新领域新赛道，塑造产业科技创新的新动能新优势。希望该实习就业基地能够成为大学生的实验基地，锻造符合企业要求的人才；成为课程专业的参照物，切实结合社会需求设计专业设计课程；成为大学生的职业生涯引导，通过职业生涯的设计、规划、引导，让学生有积极正确的方向感和成就感。

(责编：曹淼、李源)

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