人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

吉林医药学院与兰洋科技共建实习就业基地

2023年06月02日08:27 | 来源：环球网
小字号

原标题：吉林医药学院与兰洋科技共建实习就业基地

　　5月29日，兰洋（宁波）科技（以下简称“兰洋科技”）与吉林医药学院进行吉林医药学院实习就业基地签约，将共同推进面向未来的科技人才培养。

　　兰洋科技副总经理林子杰表示，兰洋科技成立三年来，已成长为行业头部的浸没式液态散热整体解决方案技术服务提供商，实现了小型化电子设备浸没式液态散热。公司的研发实力强劲、核心优势明显，可为IDC、PC、新能源储能、5G基站、投影仪、航空航天等领域提供高效节能的散热终端产品和技术服务。

　　兰洋科技副总经理王梦骋从产学研、人才培养、项目合作等三个方面介绍了校企合作的意义和途径。他认为，产学研是基础，将通过课程开设、课题研究、理论输出、应用示范等，加强学校和企业的合作；人才培养是重点，将通过人才引进、人才培养、政策倾斜等举措，切实发挥人才的作用；项目合作是途径，将通过共同申报项目、参与科技竞赛等活动，和学校深度捆绑，通过项目合作发现新机会、寻找新合作、挖掘新人才。

　　吉林医药学院校长蔡建辉表示，共建实习就业基地，就是探讨校企协同发展的新领域新赛道，塑造产业科技创新的新动能新优势。希望该实习就业基地能够成为大学生的实验基地，锻造符合企业要求的人才；成为课程专业的参照物，切实结合社会需求设计专业设计课程；成为大学生的职业生涯引导，通过职业生涯的设计、规划、引导，让学生有积极正确的方向感和成就感。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：我国工业绿色发展取得积极成效
　　人民网北京6月1日电 （记者申佳平）“工业是中国经济发展的根基，是推动经济提质增效的主战场。加快工业绿色发展是完整、准确、全面贯彻新发展理念的战略要求，是推进新型工业化的应有之义，是促进全球可持续发展的大势所趋。…
我国首个区块链技术领域国家标准获批发布
　　人民网北京6月1日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，《区块链和分布式记账技术 参考架构》（GB/T 42752-2023）国家标准正式发布。这是我国首个获批发布的区块链技术领域国家标准，进一步加快了我国区块链标准化进程，为区块链产业高质量发展奠定了基础。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部