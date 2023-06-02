陈 城

原标题：【光明论坛】以科技自立自强引领高质量发展

近日，我国多领域科技成果实现新丰收。5月28日，C919国产大型客机圆满完成商业首航；5月30日，长征二号F遥十六运载火箭搭载神舟十六号载人飞船发射任务圆满成功，这是空间站应用与发展阶段首个载人飞行任务；2023中关村论坛发布新一代256核区块链专用加速芯片、新一代量子计算云平台等10项重大科技成果。

科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。回望新中国成立以来70多年的历史，全力发展科技、支持经济建设、捍卫国家安全的主线始终贯穿其中。20世纪五六十年代，在复杂的国际形势下，为了保卫国家安全和维护世界和平，我们果断作出独立自主研制“两弹一星”的战略决策，并最终取得成功。“两弹一星”提升了我国的国际地位和国际影响力，有效捍卫了我国国家安全，同时也增强了民族凝聚力，极大促进了经济发展，推动了国家整体科技水平提升。如今，太空探索成为世界各国新的科技竞争点，而中国空间站已正式建成，并进入应用与发展阶段，我国在全球航天科技事业的竞赛场上，又一次走在了前列。

科技自立自强离不开科技创新发展，科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑。实施创新驱动发展战略，是加快转变经济发展方式、破解经济发展深层次矛盾和问题、增强经济发展内生动力的根本措施。航天科技“高大上”，但其衍生出的许多技术成果与民众日常生活息息相关。脱水蔬菜、核磁共振仪等技术就是航天科技转为民用的经典成果。刚刚成功首航的国产大型客机C919同样也是我国科技成果转化的最新成功案例。作为现代工业皇冠上的明珠，一个国家想要研制具有自主知识产权的民航客机，不仅要拥有完善的工业制造能力，还需要具有完备的上下游产业链，这一切都需要强大的社会生产力和综合国力作为支撑。C919国产大型客机的成功首航，是创新作为引领发展第一动力的生动实践，它还将通过中国万亿民航市场有力推动国家经济社会长远发展，也必将极大鼓舞我国广大科技工作者继续建功立业、创造辉煌。

科技立则民族立，科技强则国家强。正如习近平总书记所指出，“实践证明，我国自主创新事业是大有可为的，我国广大科技工作者是大有作为的。我们完全有基础、有底气、有信心、有能力抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，乘势而上，大展宏图”。高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强，必将引领中国号巨轮沿着高质量发展的航道，乘风破浪驶向更加美好的明天。

(责编：杨曦、陈键)

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