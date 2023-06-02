人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

以科技自立自强引领高质量发展

陈 城
2023年06月02日08:47 | 来源：光明日报
小字号

原标题：【光明论坛】以科技自立自强引领高质量发展

　　 近日，我国多领域科技成果实现新丰收。5月28日，C919国产大型客机圆满完成商业首航；5月30日，长征二号F遥十六运载火箭搭载神舟十六号载人飞船发射任务圆满成功，这是空间站应用与发展阶段首个载人飞行任务；2023中关村论坛发布新一代256核区块链专用加速芯片、新一代量子计算云平台等10项重大科技成果。

　　 科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。回望新中国成立以来70多年的历史，全力发展科技、支持经济建设、捍卫国家安全的主线始终贯穿其中。20世纪五六十年代，在复杂的国际形势下，为了保卫国家安全和维护世界和平，我们果断作出独立自主研制“两弹一星”的战略决策，并最终取得成功。“两弹一星”提升了我国的国际地位和国际影响力，有效捍卫了我国国家安全，同时也增强了民族凝聚力，极大促进了经济发展，推动了国家整体科技水平提升。如今，太空探索成为世界各国新的科技竞争点，而中国空间站已正式建成，并进入应用与发展阶段，我国在全球航天科技事业的竞赛场上，又一次走在了前列。

　　 科技自立自强离不开科技创新发展，科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑。实施创新驱动发展战略，是加快转变经济发展方式、破解经济发展深层次矛盾和问题、增强经济发展内生动力的根本措施。航天科技“高大上”，但其衍生出的许多技术成果与民众日常生活息息相关。脱水蔬菜、核磁共振仪等技术就是航天科技转为民用的经典成果。刚刚成功首航的国产大型客机C919同样也是我国科技成果转化的最新成功案例。作为现代工业皇冠上的明珠，一个国家想要研制具有自主知识产权的民航客机，不仅要拥有完善的工业制造能力，还需要具有完备的上下游产业链，这一切都需要强大的社会生产力和综合国力作为支撑。C919国产大型客机的成功首航，是创新作为引领发展第一动力的生动实践，它还将通过中国万亿民航市场有力推动国家经济社会长远发展，也必将极大鼓舞我国广大科技工作者继续建功立业、创造辉煌。

　　 科技立则民族立，科技强则国家强。正如习近平总书记所指出，“实践证明，我国自主创新事业是大有可为的，我国广大科技工作者是大有作为的。我们完全有基础、有底气、有信心、有能力抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，乘势而上，大展宏图”。高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强，必将引领中国号巨轮沿着高质量发展的航道，乘风破浪驶向更加美好的明天。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：我国工业绿色发展取得积极成效
　　人民网北京6月1日电 （记者申佳平）“工业是中国经济发展的根基，是推动经济提质增效的主战场。加快工业绿色发展是完整、准确、全面贯彻新发展理念的战略要求，是推进新型工业化的应有之义，是促进全球可持续发展的大势所趋。…
我国首个区块链技术领域国家标准获批发布
　　人民网北京6月1日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，《区块链和分布式记账技术 参考架构》（GB/T 42752-2023）国家标准正式发布。这是我国首个获批发布的区块链技术领域国家标准，进一步加快了我国区块链标准化进程，为区块链产业高质量发展奠定了基础。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部