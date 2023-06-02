原标题：扎根南疆热土 民企大有可为

初夏，南疆大地树木葱茏，社会和谐稳定，群众安居乐业，处处呈现出欣欣向荣的景象。

5月31日，由全国工商联、国家乡村振兴局、中国光彩事业促进会以及新疆维吾尔自治区人民政府、新疆生产建设兵团共同主办的2023民营企业助推南疆发展大会在喀什召开，一批招商引资项目签约落地，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进南疆经济社会高质量发展注入活力增添动力。

南疆成为投资兴业热土

新疆一盘棋，南疆是棋眼。由于历史、自然等多方面原因，南疆经济社会发展水平与内地发达省份相比仍有不小的差距。近几年，财政、人才、投资等一系列针对南疆的特殊政策相继出台，勾画出新时代南疆发展的美好蓝图。

人们常说的南疆，是指喀什、和田、阿克苏三地区，以及克孜勒苏柯尔克孜自治州（下称“克州”）、巴音郭楞蒙古自治州（下称“巴州”）两州，这里地域辽阔、文化厚重、资源富集、区位优势突出，正处于加快发展的关键时期，为民营企业提供了广阔空间。

“喀什‘五口通八国，一路连欧亚’，同时拥有国家级经济开发区、综合保税区、跨境电子商务综合试验区3个开放平台，国家、自治区赋予的近120项优惠政策服务企业生命全周期，企业所得税‘五免’政策全国独有，希望更多的民营企业参与到喀什的高质量发展中。”喀什地委书记聂壮向客商发出邀请。

阿克苏地委副书记、行署专员阿迪力·艾力给参会客商们算起了投入产出账：阿克苏人力、土地资源丰富，水、电、气等生产要素供应充足、价格优势明显，用工成本仅是东南沿海地区的四到六成，工业用地费用仅是内地省市的10%到20%，工业用水每立方米4到5元，具有较大的成本优势。

横跨天山南北的巴州，是全国面积最大的地级行政区，旅游资源极其丰富，石油化工产业集群优势明显。巴州党委副书记、州长巴图说，巴州有着广袤的地域面积、丰富的自然资源、完善的产业体系，是一片充满活力、富有魅力、深具潜力的投资热土。

新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞在出席大会时表示，当前，南疆发展活力迸发、动力催生、潜力释放，欢迎民营企业家深度参与“八大产业集群”等南疆特色优势产业发展，深度参与全面推进南疆乡村振兴，深度参与南疆丝绸之路经济带核心区建设，在推动南疆高质量发展、建设美好新疆中发挥更大作用。

民营企业深度参与南疆发展

在南疆经济社会发展中，来自全国的民营企业一直发挥着不可替代的作用。

自2018年起，由全国工商联发起的“民营企业南疆行”活动共签约项目447个、投资总额1156亿元，为南疆打赢脱贫攻坚战、全面推进乡村振兴、促进经济发展和社会稳定作出了重要贡献。

中国光彩事业促进会副会长、月星集团董事局主席丁佐宏，2010年来到喀什，投资建设上海民营企业最大的援疆项目——喀什·月星上海城。项目带动就业人口5万余人，他本人也从外来投资客，变身成为喀什的建设者、宣传员。

来自福建的紫金矿业，从2002年进入新疆后，在南疆着力打造铅锌、金产业集群。仅在克州，累计投资50余亿元运营和建设乌拉根铅锌矿、10万吨/年铅锌冶炼厂、萨瓦亚尔顿金矿，年度税费贡献占乌恰县税收六成左右，带动了当地脱贫攻坚和经济社会发展。

奥都糖业累计投资16亿元，建设设计产能年加工甜菜120万吨、年产白砂糖15万吨、糖蜜6万吨、颗粒粕5万吨的项目，成为目前国内单体生产规模最大的甜菜制糖企业。与此同时，企业还引进冰糖厂、饲料厂、有机肥厂、滴灌带地膜厂等7个上下游项目配套发展，把甜菜“吃干榨净”，促进甜菜产业全产业链在喀什集聚发展。

小袜子做成大产业。2020年5月，新疆唐锦纺织有限公司董事长张文茂从江西来到兵团第三师图木舒克市投资建设袜业产业园。经过3年建设，目前已建成全球单体生产规模最大的袜业企业。企业不仅直接带动1200多人就业，还通过“总部+家庭工坊+农户”，发展了800户“家庭工坊”，创造了2000多个居家就业岗位。

南疆各地，诚意殷殷。企业家们，信心满满。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙在大会上强调，要继续推进南疆“万企兴万村”行动，大力助推产业发展，助力稳就业保就业工作，广泛开展消费帮扶，扎实推进民生改善，在助推南疆发展中作出民营企业更大的贡献。

开启共赢发展新征程

当天，大会还举行了项目签约仪式和公益项目捐赠仪式，签订招商引资项目64个，签约总额441亿元；捐赠公益项目10个，捐赠金额1419万元。

同日下午，大会在喀什举行了新疆生产建设兵团专场活动，现场签约南疆重点项目27个，投资额逾292亿元；捐赠公益项目4个，捐赠金额521万元。

晨光生物集团有限公司与巴州焉耆县签订了年加工35万吨棉籽脱酚蛋白项目。公司副总经理张洪民介绍，从2019年开始，公司先后投资10亿元，在焉耆县建设植物综合提取一体化项目，以当地红辣椒、红番茄及优质棉籽为原料，提取天然色素、天然香辛料以及油脂和蛋白。项目建成投产后，企业年产值将突破20亿元，经营再上新台阶。

更多的企业家通过实地考察，增加了在南疆投资的信心。乌鲁木齐市工商联主席、德汇集团董事长钱金耐带领团队，对喀什地区的水果产业进行了全面考察，谋划在新梅的基础上，增加杏李、樱桃、香瓜、鲜食开心果四个单品，着力打造水果全产业链运营项目，计划用5年时间在喀什建成近10万亩高标准果园种植示范基地，把更多的戈壁荒滩变成带动群众致富的幸福果园。

新疆是个好地方，南疆处处好风光。一场招商盛会虽已落幕，但政企“双向奔赴”的决心仍在延续。东风正劲的南疆，携手活力无限的民营企业，必将开启共赢发展的新征程。

（本报记者 李 慧 尚 杰 赵明昊）

(责编：杨曦、陈键)

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