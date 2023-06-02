原标题：前四个月我国服务贸易增长9.1%

本报北京6月1日电（记者张翼）商务部1日发布数据，今年1至4月，我国服务贸易总体保持增长态势。服务进出口总额20816.5亿元，同比增长9.1%。其中出口8871.3亿元，下降4.9%；进口11945.2亿元，增长22.6%；服务贸易逆差3073.9亿元。

“前4个月服务贸易的主要特点是知识密集型服务贸易占比提升，旅行服务明显恢复。”商务部办公厅副主任、新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上表示，1至4月，知识密集型服务进出口9057.9亿元，同比增长13.1%，占服务进出口总额的比重达43.5%，较上年同期提升了1.5个百分点。其中，知识密集型服务出口5384.8亿元，增长18%；增长较快的领域是保险服务，增幅达260.5%。知识密集型服务进口3673.1亿元，增长6.6%；增长较快的领域是个人文化和娱乐服务，以及其他商业服务，分别增长54%、26.2%。1至4月，旅行服务进出口4441.9亿元，同比增长63.4%。其中，出口增长48.5%，进口增长64.5%。

(责编：杨曦、陈键)

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