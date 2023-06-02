原标题：不断扩大高水平对外开放

“要坚持独立自主、自立自强，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。要不断扩大高水平对外开放，深度参与全球产业分工和合作，用好国内国际两种资源，拓展中国式现代化的发展空间。”习近平总书记阐述的推进中国式现代化需要处理好的若干重大关系中，一个重大关系就是自立自强与对外开放的关系。

对外开放是中国特色自主创新道路不可或缺的一部分。坚持自力更生、自主创新，才能安身立命，坚定不移走自己的路；坚持对外开放、国际合作，才能深化拓展与世界的沟通交往，既利用好全球市场和资源发展自己，又推动世界共同发展。在自主中谋求发展、在开放中坚持自主，这是我国过去特别是改革开放以来的经验法宝，也是当下和未来推进中国式现代化的必由之路。

党的二十大报告指出，“扩大国际科技交流合作，加强国际化科研环境建设，形成具有全球竞争力的开放创新生态”，为我们构建更大范围、更宽领域、更深层次、更高水平的科技创新开放合作新格局指明了方向。

随着全面建设社会主义现代化国家新征程开启、世界新一轮科技革命和产业变革深入发展，深化国际科技创新合作迎来更加广阔的舞台和新的发展机遇。这更要求我们处理好自立自强与对外开放的关系，一方面加快实现高水平科技自立自强，持续夯实开展国际科技合作的基础；另一方面最大限度用好全球创新资源，全面提升我国在全球创新格局中的位势，提高我国在全球科技治理中的影响力和规则制定能力。

要进一步完善国际科技创新合作格局，让政府间合作机制更加完善、民间交流合作更加活跃。要加强科技创新治理体系建设，使国际化科研制度和环境更加完备，科技创新要素跨境流动更加便利，科技领域对外开放的体制机制不断健全，对全球创新资源的聚集能力不断增强。要面向全球性问题和重大议题，在重点领域形成一批具有全球影响力的合作成果，为应对全球挑战和促进可持续发展贡献更多中国方案。

科学技术是人类共同的财富。让我们在自立自强中坚持对外开放，在不断扩大开放中实现高水平自立自强，推进中国式现代化为人类文明进步作出更多贡献。

(责编：杨曦、陈键)

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