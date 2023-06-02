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银河系三分之一常见行星可能位于宜居带

2023年06月02日08:57 | 来源：科技日报
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原标题：银河系三分之一常见行星可能位于宜居带

图片来源：物理学家组织网

图片来源：物理学家组织网

科技日报讯 （记者刘霞）美国天文学家在5月29日出版的《美国国家科学院院刊》上刊发论文称，在一项基于最新望远镜数据的分析中，他们发现，银河系内最常见的行星中，三分之一的行星可能位于距离其主恒星足够近、温度宜人的轨道上，其上可能拥有液态水，并因此可能会孕育生命。

最新研究负责人、佛罗里达大学天文学教授莎拉·巴拉德解释称，太阳在银河系中相对罕见，目前银河系内最常见的M矮星比太阳小得多，温度也低很多，质量最多只有太阳的一半，有数十亿颗行星围绕着这些常见的矮星运行。

在最新研究中，巴拉德及其同事测量了这些M矮星周围150多颗行星的离心率。如果一颗行星的轨道离主恒星足够近，且轨道不规则，那么主恒星对其产生的引力会不断变化，使其拉伸和变形，这种反复的摩擦使行星表面温度升高，在极端情况下，甚至“炙烤”行星，使液态水无法在其上存在。

研究数据来自美国国家航空航天局的开普勒望远镜，该望远镜可捕捉系外行星在主恒星前方移动时的信息。最新研究还依赖于盖亚望远镜的新数据，该望远镜可测量银河系中数十亿颗恒星之间的距离。

研究团队发现，这些小恒星周围三分之二的行星可能会因为主恒星的潮汐力导致其上“寸草不生”，但剩余三分之一的行星可能位于宜居带内。而且，拥有多颗行星的恒星最有可能拥有能够留住液态水的圆形轨道，只有一颗行星的恒星最有可能出现极端潮汐现象。

最新研究结果对下一个十年的系外行星研究非常重要，意味着银河系可能有数亿个目标供科学家们探测生命迹象。

(责编：杨曦、陈键)
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