原标题：光污染或致20年后难见星空

科技日报讯 （记者张佳欣）在人们还能看到流星的时候，就抓紧许个愿吧。据英国《卫报》5月27日报道，科学家警告说，由于光污染的加剧，20年后，人类可能无法看到夜晚的星空。

英国皇家天文学家马丁·里斯表示，在过去的几年里，光污染状况迅速恶化，自2016年以来，天文学家报告称，三分之一的人类不能再看到银河。发光二极管和其他形式的照明正以“惊人的速度照亮夜空”。德国地球科学中心的克里斯托弗·基巴的研究表明，光污染正导致夜空以每年约10%的速度变亮。

除了对天文的影响外，光污染还造成了严重的生态后果。海龟和候鸟受月光指引而行动，而光污染使它们迷失方向。昆虫是鸟类和其他动物的主要食物来源，它们会被人造灯光吸引，聚集在其周围直到力竭而亡。

研究人员表示，以前的几代人经常看到闪闪发光的宇宙景象，但这对于现在的人们来说已经十分罕见了。他补充说，只需对照明进行简单的更改就可作出相当大的改变，例如确保户外灯光指向下方而非天空，对其亮度进行限制，尤其是限制红色和橙色光。

(责编：杨曦、陈键)

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