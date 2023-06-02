人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

GPT-4跨过通用人工智能门槛了吗？

张梦然
2023年06月02日08:59 | 来源：科技日报
小字号

原标题：GPT-4跨过通用人工智能门槛了吗？

如果人类的认知能力是一道风景，那么人工智能（AI）确实越来越多地占据了大片土地。AI现在可在视觉、图像识别、推理、阅读理解和玩游戏等领域比人类更好地执行许多独立的认知任务。这些AI技能可能会在不到10年的时间内导致全球劳动力市场发生戏剧性的重新排序。

最近公众针对ChatGPT等工具的兴起在AI社区提出了一个老问题：通用人工智能（AGI）——即在人类水平上执行的人工智能，是否可以实现？

有人认为，高级大型语言模型GPT-4正处于AGI的早期阶段，因为它展示了“智能火花”。ChatGPT背后的公司OpenAI也毫不掩饰地宣布了对AGI的追求。

但与此同时，很多人呼吁立即停止开发这些模型，理由是“对社会和人类构成深远风险”。这些暂停AI研究的呼吁不太可能成功，因为先进智能的诱惑力太强，人类无法忽视，而且回报也太丰厚，企业也无法停下来。

人类对AGI的担忧是否有根有据？GPT-4与AGI有多接近？

人类会黯然失色？

随着时间的推移，AI将发展出与人类相匹配的学习技能和能力，并达到AGI水平。在这一愿景中，人类所独有的持续学习能力，以及更重要的——将学习从一个领域转移到另一个领域的能力，最终将被AI复制。这与当前的AI形成对比，当前的AI在一个领域接受训练，不会转移到其他领域。

许多人担心，在某个时刻，AI将超越人类智能，然后迅速使人类黯然失色。人类面对未来的AI，就像现在蚂蚁出现在人类面前一样。

AGI的合理性因此受到一些哲学家和研究人员的质疑，他们指出当前的模型在很大程度上不了解输出，也就是说，它们不了解它们正在生产什么。它们也没有实现意识的前景，因为它们主要是预测性的。

这些模型目前还是简单地重新组合和复制它们训练过的数据。作为生命本质的意识，其实是缺失的。即使AI基础模型继续推进并完成更复杂的任务，也不能保证意识或AGI会出现。

但如果它真的出现了，人类将如何识别它？

增强而不是取代

ChatGPT和GPT-4在某些任务方面的能力或优于人类的能力，给人的印象是AGI即将到来，每个新模型的快速性能改进都证实了这一观点。

毫无疑问，现在AI可在许多个体认知任务中胜过人类。还有越来越多的证据表明，与AI交互的最佳模型很可能是人机配对的一面，那就是人类自己的智能得到增强，而不是被AI取代。

随着微软Copilot和AI结对编程的公告出现，结对的迹象已经出现。在人类未来的工作、生活和学习中，AI无孔不入、持久存在，这似乎是不可避免的。

按照这个标准，AI被视为智能的能力是合理的，但这仍然是有争议的空间，许多人反对它。美国著名语言学家诺姆·乔姆斯基曾表示，AGI的黎明可能会到来，但破晓时分未至。

与AI做伴的旅程

人们可能会从某人（例如一本书的作者）那里获得洞察力，但不会将他们视为自己认知的“代理人”。

但ChatGPT、Copilot和其他AI辅助工具可成为人类认知网络的一部分，人类与它们互动，向它们提问，它们为人类重组文档和资源。从这个意义上说，AI其实不需要有感知力或拥有一般智能。它只需要能够嵌入人类的知识网络并成为人类知识网络的一部分，以取代和增强人类当前的许多工作和任务。

对AGI的关注，忽视了当前模型和工具为人类提供的许多机会。有知觉、有意识或无意识——所有这些属性与许多已经在利用AI共同创作艺术、写作、视频和驾驭生活的人无关。

与人类最相关或最紧迫的问题，不是AI单独存在且与人类脱节时是否智能。可以说，到今天为止，随着AI对人类认知能力的提高，人类变得更聪明、更有能力、更有创造力。现在看来，人类的未来可能是与AI成为“队友”，从这一角度看，旅程已在进行中。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：我国工业绿色发展取得积极成效
　　人民网北京6月1日电 （记者申佳平）“工业是中国经济发展的根基，是推动经济提质增效的主战场。加快工业绿色发展是完整、准确、全面贯彻新发展理念的战略要求，是推进新型工业化的应有之义，是促进全球可持续发展的大势所趋。…
我国首个区块链技术领域国家标准获批发布
　　人民网北京6月1日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，《区块链和分布式记账技术 参考架构》（GB/T 42752-2023）国家标准正式发布。这是我国首个获批发布的区块链技术领域国家标准，进一步加快了我国区块链标准化进程，为区块链产业高质量发展奠定了基础。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部