张梦然

原标题：GPT-4跨过通用人工智能门槛了吗？

如果人类的认知能力是一道风景，那么人工智能（AI）确实越来越多地占据了大片土地。AI现在可在视觉、图像识别、推理、阅读理解和玩游戏等领域比人类更好地执行许多独立的认知任务。这些AI技能可能会在不到10年的时间内导致全球劳动力市场发生戏剧性的重新排序。

最近公众针对ChatGPT等工具的兴起在AI社区提出了一个老问题：通用人工智能（AGI）——即在人类水平上执行的人工智能，是否可以实现？

有人认为，高级大型语言模型GPT-4正处于AGI的早期阶段，因为它展示了“智能火花”。ChatGPT背后的公司OpenAI也毫不掩饰地宣布了对AGI的追求。

但与此同时，很多人呼吁立即停止开发这些模型，理由是“对社会和人类构成深远风险”。这些暂停AI研究的呼吁不太可能成功，因为先进智能的诱惑力太强，人类无法忽视，而且回报也太丰厚，企业也无法停下来。

人类对AGI的担忧是否有根有据？GPT-4与AGI有多接近？

人类会黯然失色？

随着时间的推移，AI将发展出与人类相匹配的学习技能和能力，并达到AGI水平。在这一愿景中，人类所独有的持续学习能力，以及更重要的——将学习从一个领域转移到另一个领域的能力，最终将被AI复制。这与当前的AI形成对比，当前的AI在一个领域接受训练，不会转移到其他领域。

许多人担心，在某个时刻，AI将超越人类智能，然后迅速使人类黯然失色。人类面对未来的AI，就像现在蚂蚁出现在人类面前一样。

AGI的合理性因此受到一些哲学家和研究人员的质疑，他们指出当前的模型在很大程度上不了解输出，也就是说，它们不了解它们正在生产什么。它们也没有实现意识的前景，因为它们主要是预测性的。

这些模型目前还是简单地重新组合和复制它们训练过的数据。作为生命本质的意识，其实是缺失的。即使AI基础模型继续推进并完成更复杂的任务，也不能保证意识或AGI会出现。

但如果它真的出现了，人类将如何识别它？

增强而不是取代

ChatGPT和GPT-4在某些任务方面的能力或优于人类的能力，给人的印象是AGI即将到来，每个新模型的快速性能改进都证实了这一观点。

毫无疑问，现在AI可在许多个体认知任务中胜过人类。还有越来越多的证据表明，与AI交互的最佳模型很可能是人机配对的一面，那就是人类自己的智能得到增强，而不是被AI取代。

随着微软Copilot和AI结对编程的公告出现，结对的迹象已经出现。在人类未来的工作、生活和学习中，AI无孔不入、持久存在，这似乎是不可避免的。

按照这个标准，AI被视为智能的能力是合理的，但这仍然是有争议的空间，许多人反对它。美国著名语言学家诺姆·乔姆斯基曾表示，AGI的黎明可能会到来，但破晓时分未至。

与AI做伴的旅程

人们可能会从某人（例如一本书的作者）那里获得洞察力，但不会将他们视为自己认知的“代理人”。

但ChatGPT、Copilot和其他AI辅助工具可成为人类认知网络的一部分，人类与它们互动，向它们提问，它们为人类重组文档和资源。从这个意义上说，AI其实不需要有感知力或拥有一般智能。它只需要能够嵌入人类的知识网络并成为人类知识网络的一部分，以取代和增强人类当前的许多工作和任务。

对AGI的关注，忽视了当前模型和工具为人类提供的许多机会。有知觉、有意识或无意识——所有这些属性与许多已经在利用AI共同创作艺术、写作、视频和驾驭生活的人无关。

与人类最相关或最紧迫的问题，不是AI单独存在且与人类脱节时是否智能。可以说，到今天为止，随着AI对人类认知能力的提高，人类变得更聪明、更有能力、更有创造力。现在看来，人类的未来可能是与AI成为“队友”，从这一角度看，旅程已在进行中。

(责编：杨曦、陈键)

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