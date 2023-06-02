刘 萌

原标题：今天，RCEP对15个成员国全面生效！

6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对15个成员国全面生效，全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段。

2022年1月1日，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚等10国正式生效；2月1日对韩国生效；3月18日对马来西亚生效；5月1日对缅甸生效。2023年1月2日，RCEP对印度尼西亚正式生效；6月2日对菲律宾生效。至此，RCEP包含的15个成员国全部完成生效程序，可互相实施关税减让，优惠政策红利将持续扩大。

对外经济贸易大学国家对外开放学院副教授陈建伟在接受《证券日报》记者采访时表示，RCEP生效实施一年多来，成员国之间关税水平下降，货物贸易成本明显下降，有力促进伙伴国区域内产业链供应链价值链的深度融合。对于我国来说，既有利于开拓出口市场，又有利于优势产业“走出去”、进行全球化布局，从而助力构建新发展格局。

事实上，一年多以来，众多企业已从RCEP生效带来的关税优惠、通关简化、贸易投资便利化等红利中受益。

原产地证书是出口货物依据贸易政策在进口方享受关税减免的重要凭证，有“纸黄金”之称。据中国贸促会最新数据，2022年1月份至2023年4月份，全国贸促系统签发RCEP项下原产地证书超过22万份，涉及金额90.73亿美元，预计为我国产品在RCEP进口成员国减免关税约1.36亿美元。

《证券日报》记者从沈阳海关了解到，沈阳海关以企业实际需求为导向，制定享惠方案和靶向帮扶措施，指导企业用好RCEP协定优惠政策，辽宁省新能源特种车辆、碳素、石蜡等特色产品顺利“出海”RCEP成员国市场。今年前四个月，沈阳海关共签发RCEP原产地证书414份，签证金额5.68亿元，同比增长142.94%。

大连市一家食品外贸公司相关负责人告诉记者：“按照RCEP税率逐年递减的政策，今年公司涉及的几项商品税率平均较去年下降0.8%。税率优惠政策帮助我们降低了出口成本，巩固了在相关出口国的市场份额。”

针对6月2日RCEP对菲律宾生效，各地商务部门和企业已经做好准备。例如，5月26日，中国贸促会发布关于受理目的国为菲律宾的RCEP项下原产地证书的通知。5月31日，海关总署广东分署在江门市召开政策宣讲会。江门海关关税处原产地综合科科长孟胜男介绍，RCEP对菲律宾生效后，在货物贸易领域，菲律宾将新增对我国汽车及零部件、部分塑料制品、纺织服装、空调、洗衣机等零关税待遇，经过一定的过渡期，上述产品关税将从3%至30%逐步降为零。

谈及外贸企业如何通过RCEP提升企业出口竞争力，巨丰投顾高级投资顾问谢后勤对《证券日报》记者表示，首先，要吃透用好原产地累积规则，积极扩大中间产品生产规模，深度融合区域产业链供应链，形成贸易往来良性循环。其次，针对企业出口市场的特点，动态调整产品的开发和管理，加快技术创新，提升产品竞争力。

在陈建伟看来，RCEP全面生效后，机械装备、电子设备、化工、钢铁制品等行业企业将进一步受益。各地各部门可以通过提供RCEP相关培训和信息服务、提高贸易法律服务水平、促进政府间贸易政策合作、推广RCEP的数字化平台等方式，帮助企业进一步用好RCEP。

(责编：杨曦、陈键)

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