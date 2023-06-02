刘 萌

原标题：前4个月我国服务进出口总额同比增长9.1% 知识密集型服务贸易继续发挥“稳定器”作用

6月1日，商务部新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上介绍，2023年1月份至4月份，我国服务贸易总体保持增长态势。服务进出口总额20816.5亿元，同比增长9.1%。其中出口8871.3亿元，下降4.9%；进口11945.2亿元，增长22.6%；服务贸易逆差3073.9亿元。

星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，今年前4个月，在国际形势不确定性加强的背景下，我国服务贸易总体仍保持了增长态势，服务贸易发展质量稳步提升。尤其是知识密集型服务贸易继续发挥“稳定器”作用，增长速度可观，展现出较强的适应性和韧性。

束珏婷表示，知识密集型服务贸易占比提升。1月份至4月份，知识密集型服务进出口9057.9亿元，同比增长13.1%，占服务进出口总额的比重达43.5%，较上年同期提升了1.5个百分点。其中，知识密集型服务出口5384.8亿元，增长18%；增长较快的领域是保险服务，增幅达260.5%。知识密集型服务进口3673.1亿元，增长6.6%；增长较快的领域是个人文化和娱乐服务，以及其他商业服务，分别增长54%、26.2%。

谈及如何进一步优化服务贸易结构，上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华在接受《证券日报》记者采访时表示，一方面要推动服务进出口更加均衡，减少贸易逆差；另一方面，要大力发展知识密集型服务贸易，提高我国服务贸易的国际竞争力。

在付一夫看来，首先，要加快技术密集型服务业发展，促进高技术水平产品研发，加快技术研发成果转化，扩大服务贸易中技术产品出口，缩小服务贸易逆差，以此提高我国服务贸易国际竞争力；其次，要进一步加大服务业对外开放程度，合理引导外资流向高附加值新兴产业，全面提升我国服务业发展质量；再次，要鼓励服务外包企业大力承接服务贸易离岸外包，完善相关法律和制度，建立服务外包信息平台，促进对外贸易增长方式转变和服务贸易规模扩大；最后，要注重培养、引进服务贸易高端人才。

展望未来，付一夫认为，知识密集型服务贸易仍将是拉动我国服务贸易总体增长的重要领域，尤其是以数字化、信息化为核心的新型服务贸易。因此，要继续把握数字技术赋能服务贸易发展的机遇，进一步培育服务贸易的新增长点和新优势。例如，深化与“一带一路”沿线国家和地区在数字经济、科技创新等服务贸易领域的合作等。

(责编：杨曦、陈键)

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