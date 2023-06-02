邢 萌

原标题：现代资本市场必定是一个双向开放的市场

6月1日，由深交所主办的2023全球投资者大会在深圳正式召开，会议以“中国特色现代资本市场投资新机遇”为主题。中国证监会副主席方星海在致辞中强调，建设中国特色现代资本市场是推进中国式现代化的应有之义。现代资本市场必定是一个双向开放的市场，一个张开双臂欢迎全球投资者的市场，一个有力支持本国企业走向世界的市场。

方星海指出，着力深化资本市场改革和制度优化，为国际投资者提供良好投资环境。今年4月份，沪深交易所主板注册制首批企业上市，标志着我国股票发行注册制改革全面落地。以注册制改革为牵引，全面深化资本市场改革开放，统筹推进资本市场基础制度建设、法治体制完善、监管转型和能力提升，有效提升投融资的便利性，为境外机构参与中国资本市场提供了更加便利友好的环境。2022年A股新增上市公司428家，保持了常态化发行，为投资者输送了新的投资标的。资本市场中长期资金来源持续扩大，公募基金等专业投资者力量稳步增强，个人养老金投资公募基金业务正式启动，境内外专业机构投资者的持股比例、交易占比逐步上升，个人投资者交易占比从长期超过80%下降到60%左右。2022年，深交所境内专业机构投资者持股占比约21%、交易占比为31%，5年间分别增长5.5个百分点和18个百分点。

方星海表示，持续推进资本市场功能发挥，市场的深度广度体现了中国大市场机遇。伴随着注册制改革实施，A股上市公司数量显著增长，总数已超5000家，总市值超过85万亿元人民币。债券、基金、REITs、指数、期货和衍生品等市场平稳较快发展，为全球投资者提供一站式、多元化投资选择。受益于中国经济规模持续扩大，质量不断提高，中国资本市场已经成长为世界第二大市场，拥有全球数量最多、交易最为活跃的投资者群体。深交所投资者开户数达到2.6亿户、股票成交金额稳居全球证券交易所第三位。此外，中国与境外市场不处在同一经济周期、中国资产与其他市场资产存在相关性差异，这些都彰显出中国资产在全球资产组合中的投资价值。

方星海强调，助力形成优质上市公司群体，体现高质量发展要求。

A股上市公司作为国民经济基本盘，整体业绩保持韧性增长，2022年全年共实现营业收入71.53万亿元，同比增长7.2%，整体平均研发强度2.32%，同比提高0.25个百分点，其中：科技型上市公司高增长、高研发投入特点凸显，高技术制造业上市公司营业收入增长14.6%、研发强度达6.71%。一批上市公司在清洁能源、电动汽车等领域已经成长为全球技术最领先、规模最大的企业。此外，越来越多A股上市公司积极主动践行绿色发展理念，逾1700家公司单独编制发布2022年ESG相关报告，家数同比大幅增加，更好地满足国际投资者ESG投资需求。

方星海表示，扩大资本市场高水平制度型开放，推动市场融合发展。不断优化内地与香港互联互通机制，稳步扩大沪深港通投资标的范围，先后将不同投票权架构公司、科创板股票、交易型开放式基金（ETF）等纳入互联互通，近期又进一步扩大了沪深港通的股票标的范围；优化交易日历安排，将不可交易天数减少一半。今年以来，随着中国经济整体恢复好转，外资保持流入A股态势，1-5月份通过沪深股通净流入达1700亿元。近五年外资通过QFII/RQFII及深股通持有创业板股票市值增长超过11倍。持续扩大商品和金融期货国际化品种，为境外投资者提供更多避险产品和配置工具，支持开展期货产品结算价授权合作，实现期货市场开放路径多元化。拓展优化互联互通存托凭证业务，支持更多上市公司互联互通存托凭证在欧洲市场发行上市。境内企业境外发行上市备案制度落地实施，第一批两家企业已经于昨日完成备案。与此同时，加强开放条件下资本市场监管和监管能力建设，确保市场稳定运行。

“真诚欢迎符合条件的国际金融机构和投资者继续抓住机遇扩大在华投资展业规模和水平，共同分享中国经济健康稳定增长的红利。”方星海说。

(责编：杨曦、陈键)

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