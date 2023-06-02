王 君

原标题：今年我国快递业务量已破500亿件 电商大促推动行业提质增效

国家邮政局监测数据显示，截至5月31日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前了155天，比2022年提前了27天。

“我国快递业在消费市场和数字经济推动下持续快速发展，已经成为服务实体经济的重要力量。”中国数实融合50人论坛智库专家洪勇在接受《证券日报》记者采访时表示，快递业务量月均“百亿级”增长的背后，反映出我国消费市场的活力和消费者的选择发生变化，网购等在线消费需求持续增长，为快递业提供了更多的业务机会。

国家邮政局表示，从39天破100亿件，到5个月破500亿件，快递业务量月均“百亿级”增长的背后，是中国经济活力的缩影与写照。今年以来，受扩大内需战略等利好政策的影响，邮政快递业在打通产销通道、贯通供需两端、连通线上线下、畅通内外循环等方面较好地发挥了保通保畅作用，逐步成为拉动国民经济增长、服务国家战略部署、保障经济社会稳定运行和满足人民美好生活向往的重要力量。

当前，邮政快递业正在全力备战“618”年中业务旺季。主要品牌寄递企业大力提升数字化运营水平，优化中转和派送流程，积极调配人力、车辆及航空运力等资源，加快运用全自动分拣、无人仓、无人车、无人机等设备和技术，以提升整体生产服务保障能力。

据悉，“618”大促期间，快递单量与日俱增，多家快递公司相继推出举措为电商大促保驾护航。菜鸟发布的数据显示，截至6月1日中午时分，全国有超过一半的预售包裹实现半日达，不仅一线城市和新一线城市快，三四线城市也快。其中杭州、上海和孝感预售包裹半日达签收率位居前三，均超过70%，此外，北京、广州、深圳等城市预售包裹半日达签收率均超过65%。

还有电商平台邀请物流合作伙伴为“618”提供物流运营保障。据悉，保障期间，平台商家选择特邀快递发货的订单，可享受“赔付兜底”“优先揽收、中转、派送”以及“专属客服”三大专属保障权益。

“每年‘618’和‘双11’的电商大促，会形成一个快递量猛增的时段，恰恰是这种超极限压力下，促使了快递行业的转型升级和体验优化，可谓快递业质与量增速爆发的催化剂。”人民网、人民邮电报专栏作者张书乐告诉《证券日报》记者，生鲜电商、社区团购等更多垂直形态的出现，也在推动快递业自身的蝶变和垂直细分，如冷链物流、同城配送之类的快递生态进一步得到完善和发展。

在洪勇看来，消费形式的改变会持续利好快递业，随着在线消费需求的不断增长和变化，快递业的服务方式和范围也需要不断拓展和改进，以满足消费者的需求。同时，随着物流技术的不断升级和完善，快递业的服务质量和效率也将不断提高，从而更好地服务消费者和实体经济。

(责编：杨曦、陈键)

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