人民网北京6月2日电 （记者刘微）民族音乐是中华优秀传统文化的重要组成部分，是流淌在中华儿女血脉中的音乐基因。由文化和旅游部、河北省人民政府主办的全国民族器乐展演，将于6月6日至13日在廊坊市举办。本次展演从全国报送的41个民族乐团、136个乐种组合中，遴选出10个民族乐团、32个乐种组合参演。

本次展演旨在通过组织优秀民族乐团音乐会、民间乐种组合音乐会，开展民族音乐评论等系列活动，促进民族音乐的传承保护，为地域特色鲜明、演奏技艺纯熟、民族风格浓郁的代表性传统乐种组合提供展示平台，促进民族音乐的保护传承和创新发展，满足广大人民群众对美好生活的追求，将展演办成“民族音乐的盛会，人民群众的节日”。

全国民族器乐展演由文化和旅游部举办的两个民乐展演合并而成：一个是创立于2013年的中国民族器乐民间乐种组合展演，另一个是创立于2018年的全国优秀民族乐团展演。参演乐团和乐种组合中，既有国家艺术院团，也有地方艺术院团和院校民乐团体；既有职业乐种组合、音乐院校师生组建的乐种组合，也有活跃于民间、来自田间地头的乐班乐社。展演期间，民族乐团、高等音乐院校和传统乐种组合将进行相互学习、交流与合作，共享民族民间音乐资源，推动民族音乐长足发展。

据了解，民族乐团参加本次展演的作品，均为2018年以来新创的民族管弦乐作品，所含曲目70%以上为原创或创新改编。其中，既有弘扬中华优秀传统文化的音乐会《天地永乐·中国节》《孙子兵法回响》，展现地域特色和人文风情的音乐会《中轴》《潇湘水云》《水阔山海间》，也有展现军民水乳交融、生死与共铸就的沂蒙精神的音乐会《沂蒙史诗》等。

民间乐种组合演出的作品涉及20余个传统乐种，既有典雅秀丽的江南丝竹，粗犷热烈的鲁西南鼓吹乐，也有古意盎然的诸城古琴、福建南音等。展演以河北省歌舞剧院演艺有限公司的民族音乐会《团结就是力量》开幕，以优秀乐种组合集萃音乐会闭幕，其间，共举办10场民族乐团演出和4场乐种组合演出，让广大民乐爱好者一饱耳福。

此外，本次展演将邀请来自全国民族音乐及相关领域的专家学者齐聚一堂，以“一团一评”“一场一评”的方式进行研讨。研讨内容既包括一对一点评参演乐团和乐种组合的创作与表演，也包括研究分析民族音乐创作、表演、人才培养、院团建设等方面存在的共性问题，探讨民乐创作和发展的普遍规律，从而引导创作方向，凝聚发展共识，不断促进民族音乐理论体系构建。

(责编：杨曦、高雷)

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