原标题：新华三曾富贵：AI时代的极致算力释放，高品质网络联接至关重要

ChatGPT的爆火掀起了新一轮人工智能的热潮，给各行各业带来“颠覆性”的变革，或将引领新一轮科技革命。身处这场全球风暴，ICT厂商们面临什么样的新机遇和挑战？又该如何应对？

近日，紫光股份旗下新华三集团副总裁、网络产品线总裁曾富贵在接受媒体采访时表示，AI模型的训练和推理需要大量数据和计算结果的传输和存储，这对于基础底座的网络性能要求极高，将直接决定用户能够最终获得多少算力。当网络成为整个算力体系的主要构成要素，未来网络技术的发展应更着眼于场景创新，更加精细化的满足不同场景下的算力需求，以助推企业在AI时代下的数字化发展进程。

全面拥抱AI时代 未来网络发展五大趋势值得关注

随着大模型训练的不断深入，AIGC内容日益丰富，带来了算力资源的高增长、高需求，也对数据的高速传输提出了更高要求。因此，作为关键基础设施支撑的网络也必须向高带宽、低时延、强安全方向优化。曾富贵表示，随着AI技术不断革新，未来的网络技术发展也将呈现出新趋势。

业务快速迭代带来的网络需求变化。AI技术的广泛应用加速了各行业的数字化转型速度，也要求网络更敏捷，且应具备广泛的技术兼容性、场景适应性及创新重构能力。

全业务云化对超大带宽网络的需求提升。AI时代，越来越多的企业用户呈现出核心业务上云的趋势，将有大量新型应用在云网融合与算网融合的新计算体系中运行，对超大带宽网络的需求将显著增加。

IPv6在通信领域的全面应用。AI技术的应用对网络的灵活敏捷、高效部署提出了更高要求，也将促进IPv6＋新技术更加广泛应用。

AI驱动算力加速促进网络传输能力提升。AI热潮带来算力需求的指数型增长，智能无损已成为数据中心建设的必选项。同时，AI也在为网络本身赋能，使网络设备变得更强大。

应用驱动网络。AI的火爆使网络成为了应用的一部分，为了适应新的应用需求，网络本身也需要更加智能化和自治化。

着眼创新场景 新华三智能联接为AI三驾马车添足动力

超大基础模型的训练需要多项关键技术作为支撑，其中算法、算力和数据是AI发展的三驾马车。算法依赖大模型的提升及模型本身的优化，而算力和数据则需要依赖传统的GPU服务器、存储及网络来实现相互交融。

曾富贵表示：“大模型给算力需求带来了爆发式增长，网络作为连接主要起到两个作用，一是将整个算力高效连接起来，二是算力、数据都需要通过网络进行调度。”

作为业界领先的数字化解决方案领导者，新华三集团依托“数字大脑”全栈实力，前瞻布局“云－网－算－存－端”全产业链，为大模型领域的创新发展提供坚实基础。尤其在网络层面，新华三积极布局新技术和新产品，通过推出全场景确定性网络方案、构建智能无损数据中心网络、加速推进IPv6＋技术创新应用等举措，打造智能、融合、极简、可信、超宽的网络底座。

打造全场景确定性网络实现端对端精准传输。传统网络“尽力而为”的技术架构难以支撑生产型互联网及新兴业务对高质量网络传输的迫切需求，确定性网络具有“低抖动、高可靠”等特性，可以有效解决网络传输时因中间节点拥塞或流量突发等原因导致的时延抖动问题。新华三以DetNet和TSN技术为基础，构建了现场级、跨域级和全场景确定性三大技术路线，使用户能在更大范围、更多场景内构建确定性网络。

在积极布局确定性网络的过程中，新华三集团提交了IETF DetNet、CCSA TC3等多项标准，拥有多项核心技术专利，并在业内提出了基于抖动压缩的方案，拓展了确定性网络的技术规格和应用边界。在实践方面，新华三携手江苏省未来网络创新研究院打造了确定性网络，将各场景确定性流的时延抖动均控制在15微秒以内，在业界率先突破了确定性流和非确定性流并存的问题。

构建无损数据中心网络最大化释放算力。带宽和丢包率是决定数据中心网络性能的两大核心参数。企业在进行AI训练时，GPU能力虽得到提升，但数据传输过程中仍存在丢包，延时等问题，未能完全发挥出算力的能力。曾富贵指出：新华三针对AI场景推出无损数据中心网络解决方案，通过基于以太网的RDMA技术，实现计算、存储、IP网络的“三网合一”，保证关键业务的低延迟和“0丢包”，使数据中心算力得以充分释放。

在产品方面，新华三即将推出全新数据中心产品，利用CPO硅光引擎，突破带宽和性能瓶颈，同时达到节能降耗目的，满足数据中心超大规模的算力联接需求。

加速IPv6＋技术创新应用满足多场景业务需求。新华三对IPv6＋技术的探索也从未止步。通过SRv6的可编程能力以及RCQF的确定性队列转发，实现确定性流量与非确定性流量混合传送，支持超远距离、大规模组网下的确定性服务；借助SRv6＋FlexE的多层次切片能力，提供低至10Mbps的业务切片，以满足不同创新应用的差异化网络服务质量需求，以满足不同客户的IPv6创新应用需求。

“主动安全”能力持续进阶 让客户敢于拥抱时代变革

AI大模型技术的发展需要海量大数据来进行训练和优化，数据采集、分析和计算过程中，信息泄露、隐私侵犯及数据滥用等安全隐患也日益凸显。相比以往打补丁式的安全解决方案，当下的网络安全、数据安全等问题让各行业用户在业务创新面前犹豫不决。

曾富贵表示， 2022年新华三正式发布“主动安全3.0”战略，围绕用户数字化转型中面临的安全核心诉求，以“业务感知零信任、业务安全新中台、业务运营即服务”三大关键创新，推动主动安全体系实现了全方位提升。通过引入AI能力，实现攻击检测的智能化和快速防御和提前预警风险，并通过云网端融合精准实现攻击源封堵。

与此同时，新华三积极和数据应用厂商合作，在数据安全、存储安全方面不断进行创新和探索。由于不同场景下，不同客户对安全能力的诉求存在动态差异，新华三基于SRv6 SFC服务链应用，在算力网络架构中引入安全资源池，实现用户可以自主调用定义数据需要的安全能力。

AI时代正在呼啸而来，企业只有善于抓住风口，不断探索新技术、新模式，才有可能成为新一轮AI热潮的“弄潮儿”。曾富贵表示，面对变局与新局，新华三将以积极主动的姿态躬身入局，积极抢抓AI技术变革这一历史性机遇，持续深化“云智原生”技术战略，更好地利用数字技术，赋能百行百业的数字化变革，助力“数字中国”建设。

(责编：曹淼、李源)

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