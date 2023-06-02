人民网北京6月2日电 （欧阳易佳）据水利部消息，近日，历时三个月的2023年京杭大运河全线贯通补水任务顺利完成，累计补水9.26亿立方米，超计划补水量近一倍，置换沿线94.2万亩耕地地下水灌溉用水。3月至5月补水期间，京杭大运河黄河以北707公里河段全线有水，其中4月4日至5月31日全线过流。

此次补水工作，通过优化配置调度南水北调东线一期北延应急供水工程供水、京津冀鲁四省市本地水、引黄水、引滦水、再生水及雨洪水等水源，在2022年实现百年来首次全线水流贯通基础上，进一步发挥南水北调东线工程综合效益，持续推进华北地区河湖生态环境复苏和地下水超采综合治理，助力大运河文化保护传承利用。

本次补水水源构成多、补水线路长、涉及范围广、影响面大。与2022年相比，今年补水时长增加一个半月，全线过流时间增加20余天，总补水量增加近1亿立方米，置换沿线地下水灌溉面积增加近15万亩。

水利部、四省市人民政府安排有关部门和单位、沿线地方政府加强河道清理整治、抓好水量联合调度、实施水源置换和地下水回补、加强动态跟踪监测、加大管水护水力度，确保了补水行动计划安全顺利实施，为推动实现“十四五”大运河主要河段基本有水、京杭大运河全线有水进一步积累经验。

(责编：鲁婧、高雷)

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